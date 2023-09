Sąd w Finlandii nakazał umieszczenie w areszcie obywatela Francji, biznesmena Gabriela Temina, z powodu podejrzeń, że firmy, którymi kierował: Siberica i Luminor, eksportowały do Rosji elektronikę podwójnego przeznaczenia - podał w poniedziałek portal Yle.

Temin został umieszczony w areszcie w mieście Vantaa. Biznesmen odmówił komentarzy dla mediów, ale - jak przekazał jego adwokat - nie przyznał się do winy.

Biznesmen mieszka w Finlandii od 1991 roku. Władze USA umieściły go w zeszłym tygodniu na liście osób objętych sankcjami, oceniając, że dwie podległe mu firmy dostarczały do Rosji zagraniczną elektronikę, m.in.: kamery używane w dronach, filtry optyczne i baterie litowe dużej mocy. Na "czarną listę" USA wpisana została także żona przedsiębiorcy Catherine, obywatelka Estonii.

Departament Skarbu USA oświadczył, ogłaszając nowy pakiet sankcji, że są one wymierzone w podmioty ułatwiające Rosji dostęp do zaawansowanych technologii i towarów, które mogą być stosowane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych.