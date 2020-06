Finlandia przeciwko pomysłom KE na odbudowę unijnej gospodarki

19 czerwca Rada Europejska ma zająć się przygotowaną przez KE propozycją wartego 750 mld euro projektu funduszu - przypomina Reuters zaznaczając, że plan musi zostać jednogłośnie zaakceptowany przez wszystkie unijne rządy.

Według projektu KE 500 mld euro miałoby zostać przekazane państwom członkowskim w formie dotacji, a 250 mld w formie pożyczek. Środki na ten cel zostałyby zebrane na rynkach finansowych i następnie przez wiele lat spłacane z dodatkowych wpływów do unijnego budżetu.

Rząd Finlandii jest gotowy do dalszych negocjacji nad projektem, ale domaga się zmniejszenia środków na dotacje i zwiększenia tych przeznaczonych na pożyczki - pisze Reuters.

Władze tego kraju wezwały także do zmniejszenia ogółu środków przeznaczonych na nowy fundusz, ograniczenia czasu jego obowiązywania i skrócenia czasu spłacania pożyczek, które będzie trzeba zaciągnąć, by go sfinansować.

Plan KE był już krytykowany przez rządy państw tzw. oszczędnej czwórki - Austrii, Danii, Holandii i Szwecji, które sprzeciwiają się zaciąganiu dużych pożyczek przez UE jako całość i przeznaczaniu ich na dotacje.

W zeszłym tygodniu austriacki minister finansów Gernot Bluemel oświadczył, że jego rząd odrzuci projekt w zaproponowanej formie.