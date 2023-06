Połączenie lotnicze z Wrocławia do Helsinek uruchomi w przyszłym roku fińska linia lotnicza Finnair – podał w czwartek Port Lotniczy Wrocław.

Pierwszy samolot z Wrocławia na lotnisko Helsinki-Vantaa wystartuje 2 kwietnia 2024 r. Połączenia będą obsługiwane przez Finnair. "To jedne z najważniejszych linii lotniczych krajów nordyckich. Oferują rejsy po całym świecie, dlatego dla podróżnych z Wrocławia oznacza to większe możliwości podróżowania nie tylko w wyjątkowe zakątki Europy Północnej, ale także do takich krajów jak Japonia, Korea czy Stany Zjednoczone" - powiedział prezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

Rejsy z Wrocławia do Helsinek mają odbywać się codziennie. W poniedziałki, środy, piątki i niedziele samoloty z Wrocławia będą startować o godz. 5.35, a we wtorki, czwartki i soboty o godz. 15.10. Lot potrwa 2 godziny i 5 minut.