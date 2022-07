Firma CCL Label wprowadziła na rynek innowacyjną etykietę EcoStream

Autor: JS/portalspozywczy.pl

Data: 20-07-2022, 12:47

Firma CCL Label wprowadziła na rynek innowacyjną etykietę EcoStream® SP. Jest ona udoskonaloną wersją istniejącej na rynku etykiety EcoStream, która sprawdza się w procesie recyklingu opakowań PET i została zatwierdzona przez EPBP i APR. Elastyczne właściwości nowych etykiet pozwalają uniknąć zagięć oraz pęcherzyków powietrza po zaaplikowaniu na butelkach wymagających szybkiego oznakowania.

Etykiety samoprzylepne EcoStream® SP są udoskonaloną wersją funkcjonujących i sprawdzonych na rynku napojów etykiet EcoStream. / fot. materiały prasowe

CCL Label opracowała nową generację etykiet samoprzylepnych EcoStream wykonanych z pływającego materiału poliolefinowego o niskiej gęstości, który łatwo oddziela się od cięższych płatków PET w procesie recyklingu. To prowadzi do pozyskania wysokiej jakości surowca w postaci czystych płatków PET, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych butelek PET. W ten sposób zamyka się cykl obiegu zamkniętego.

Innowacyjna etykieta do recyklingu PET od CCL Label zatwierdzona przez EPBP i APR

Rozwinięciem istniejącej wersji EcoStream, która od wielu lat z powodzeniem stosowana jest na międzynarodowym rynku napojów, jest transparentna i biała etykieta samoprzylepna EcoStream® SP (Shear Performance). Została zaprojektowana tak, aby zagwarantować najlepszą jakość w procesie etykietowania. To ważne, ponieważ nierzadko zdarza się, że nowe butelki z tworzywa sztucznego w przypadku natychmiastowego oznakowania mogą posiadać na zwykłych etykietach zagięcia lub pęcherzyki powietrza. Etykiety EcoStream® SP zostały opracowane w celu zachowania idealnie gładkiej powierzchni po ich zaaplikowaniu na butelkach.

Istotnym jest również, że w przypadku nowej generacji SP wszystkie inne właściwości etykiet EcoStream zostały niezmienne. Umożliwia to ich bezproblemowe, łatwe i czyste oddzielenie w procesie recyklingu butelek PET – bez zanieczyszczenia lub barwienia wody lub płatków PET.

- Oficjalne zatwierdzenie zarówno przez Europejską Platformę Butelek PET (EPBP), jak i Stowarzyszenie Recyklerów Tworzyw Sztucznych (APR) w Stanach Zjednoczonych potwierdza wysoką wydajność etykiet EcoStream w procesie recyklingu, a także kompatybilność z istniejącymi strumieniami odpadów i stosowanymi technologiami odzysku surowców oraz innymi materiałami - zapewnia Reinhard Streit, wiceprezes i dyrektor zarządzający Food&Beverage Europe w CCL.