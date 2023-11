Biznes i technologie

Firmy inwestują w Polsce na potęgę

Autor: PAP

Data: 13-11-2023, 06:43

6,9 mld euro nakładów obiecanych do listopada tego roku w projektach obsługiwanych przez PAIH to niejedyny powód do radości. Przyciągamy coraz więcej nowoczesnych technologii, a za tym idą lepiej płatnej etaty - podaje poniedziałkowy "Puls Biznesu". Dodaje, że przyszły rok też zapowiada się świetnie.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP