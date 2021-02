Firmy kupują więcej "zielonego" prądu

PGE Obrót ma w portfelu ok. jednej trzeciej sprzedaży energii elektrycznej klientom końcowym. W 2019 r. były to 43 TWh, przy całkowitym rocznym zużyciu energii elektrycznej w kraju na poziomie 170 TWh.

Z informacji tej spółki wynika, że o ile w 2020 r. PGE Obrót dostarczyła do klientów ponad 1,7 TWh energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych, to na 2021 r zakontraktowała już 2,3 TWh. Ostatni duży kontrakt to dostawa w tym roku 50 GWh energii wyłącznie z OZE do polskich oddziałów PepsiCo. Firma ta skorzystała ze specjalnej oferty sprzedawcy dla dużych odbiorców biznesowych, która gwarantuje pochodzenie energii z OZE, w szczególności z wiatru.

Jak podkreśla prezes PGE Obrót Robert Choma, zapewnienie klientom dostępu do zielonej energii to jeden z elementów nowej strategii Grupy PGE i jeden głównych kierunków rozwoju portfolio produktowego sprzedawcy.

Z kolei strategicznym celem PepsiCo jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2040 r. Stosowanie energii elektrycznej z OZE i innych rozwiązań ograniczających emisje CO2 to droga ku zminimalizowaniu wpływu na środowisko i zapobiegnięciu dalszym negatywnym zmianom klimatu - mówi prezes PepsiCo Polska Michał Jaszczyk.

W Polsce PepsiCo, oprócz korzystania w 100 proc. z energii elektrycznej z OZE, buduje własne instalacje, np. PV na dachu nowego magazynu w Mszczonowie. Fotowoltaika zasila także nową linię do produkcji napojów w puszkach w Michrowie.

Wśród innych klientów PGE Obrót kupujących znaczące wolumeny "zielonej" energii są m.in.: LG Chem, Grupa Żywiec, Cemex Polska, NSK Bearings, CAN-PACK, CP-Glass czy BSH.

Tauron Sprzedaż, ze sprzedażą 34 TWh do klientów końcowych w 2019 r., ma ok. 25 proc. tego rynku. Spółka oferuje odbiorcom biznesowym energię z certyfikatami, potwierdzającymi, że konkretny klient jest jedynym konsumentem - w rozumieniu handlowym - wskazanego w umowie wolumenu zakontraktowanej energii. Oznacza to, że zakupiona przez danego klienta energia elektryczna wyprodukowana w konkretnym odnawialnym źródle i ściśle określonym czasie, nie będzie sprzedana żadnemu innemu podmiotowi. W praktyce oznacza to, że klienci zamawiają pracę danego OZE i odbierają adekwatną ilość energii, niekoniecznie w czasie jego pracy.