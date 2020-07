Firmy pomagające w walce z Covid-19 będą mogły odliczyć darowiznę od dochodu

Branża transportowa powoli wraca do równowagi

Koronawirus nie ustępuje, mamy jednak dobre wiadomości dla firm i osób fizycznych, które zaangażowały się w walkę z epidemią - podała gazeta. Jest już pierwsza interpretacja w sprawie darowizn na przeciwdziałanie Covid-19. Korzystna dla przedsiębiorcy, także płacącego podatek liniowy, który wyklucza większość ulg. Korzystne dla podatników są też wydane w zeszłym tygodniu objaśnienia Ministerstwa Finansów. Na dodatek - jak podnosi "Rz" - skarbówka zapowiada, że na kontrolach będzie liberalnie podchodzić do nowych przepisów.

Gazeta zwraca uwagę, że ustawy antykryzysowe znacznie poszerzyły ulgi. Odliczymy nie tylko wsparcie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także szpitali, stacji pogotowia ratunkowego, instytutów medycznych. A nawet zwykłych firm, która zajmują się diagnostyką medyczną czy transportem sanitarnym. Byleby znajdowały się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia - tłumaczy na łamach "Rz" Mikołaj Duda, doradca podatkowy w Madejczyk Kancelaria Prawna. Dodaje, że ulgą zostały objęte też darowizny dla domów pomocy społecznej, noclegowni, ośrodków wsparcia czy schronisk dla osób bezdomnych.

Co można przekazać potrzebującym? "Cokolwiek, byleby służyło do walki z Covid-19. Począwszy od środków do dezynfekcji czy ochrony przed wirusem, takich jak płyny odkażające albo maseczki, skończywszy na posiłkach czy artykułach codziennego użytku, np. kocach dla pensjonariuszy domu opieki społecznej. Oczywiście odliczymy także wsparcie finansowe. Ulga obejmie też przekazywane szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym komputery, nie starsze niż trzyletnie" - wyjaśnia Szymon Krawczyk, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

Kto skorzysta z rozszerzonej ulgi? Osoby fizyczne płacące PIT lub ryczałt. A także firmy: spółki rozliczające się CIT oraz przedsiębiorcy odprowadzający PIT albo ryczałt. Czy także biznesmeni płacący liniowy 19-proc. podatek, którzy nie mogą przecież odliczać od dochodu zwykłych darowizn? O to zapytał skarbówkę przedsiębiorca, który na walkę z koronawirusem przekazał hermetyczne opakowania do próbek laboratoryjnych. Fiskus zgodził się na odliczenie (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT3.4011. 323.2020.2. AWO).