Rośnie zainteresowanie firm badaniem ich wpływu na środowisko; fot. shutterstock.com

Zainteresowanie firm badaniem ich wpływu na środowisko rośnie z powodu obowiązku tzw. raportowania niefinansowego. Wcześniej swoje zrobiła deklaracja banków o nieprzyznawaniu kredytów na działania powodujące dużą emisję.

Raportowanie ESG od 2024 r. będzie dotyczyło firm notowanych na giełdzie, najpierw największych zatrudniających ponad 500 osób, potem mniejszych, a najpóźniej małych i średnich zatrudniających powyżej 10 pracowników (od 2027 r.).

"Obliczanie emisji to wewnętrzna sprawa przedsiębiorstwa. Nie ma obowiązku korzystania z zewnętrznych konsultantów". To w teorii, a jak wygląda praktyka?

Wpływ na środowisko

Rośnie zainteresowanie firm badaniem ich wpływu na środowisko. Ostatnio z powodu obowiązku tzw. raportowania niefinansowego. Zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej firmy powinny prezentować swoim interesariuszom dane dotyczące wpływu na środowisko, m.in. emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw. Wcześniej swoje zrobiła deklaracja banków o nieprzyznawaniu kredytów na działania powodujące dużą emisję.

- No i biznes zaczął się prześcigać w chwaleniu się, że jest niskoemisyjny. Bo to już nie przelewki. Chodzi o finansowanie działalności, ale także o wpływ na klientów, którzy coraz częściej, wybierając produkt czy usługę, sprawdzają ich emisyjność. Abstrahując od tego, czy ma to sens, czy to tylko ideologia, toczy się gra o zdobycie przewagi konkurencyjnej albo przynajmniej zapewnienie sobie miejsca w sercach klientów - mówi Wojciech Piskorski, ekspert SGS Polska.

Raportowanie ESG

Tłumaczy, że raportowanie ESG (od 2024 r. - red.) będzie dotyczyło firm notowanych na giełdzie, najpierw największych zatrudniających ponad 500 osób, potem mniejszych, a najpóźniej małych i średnich zatrudniających powyżej 10 pracowników (od 2027 r.)

Zjawisko rozleje się na całą gospodarkę, bo duże firmy zobligowane do pokazania swojego wpływu na środowisko będą musiały pozyskać dane od swoich mniejszych kontrahentów. Przypuszczam, że nieraz będą im w tym pomagać - dodaje Wojciech Piskorski.

Kto liczy ślad węglowy?

Firmy mogą sobie same policzyć swój ślad węglowy czy muszą zaangażować do tego podmiot zewnętrzny?

- Obliczanie emisji to wewnętrzna sprawa przedsiębiorstwa. Nie ma obowiązku korzystania z zewnętrznych konsultantów. Natomiast życie pokazuje, że ten, kto zajmuje się produkcją, skupia się na niej, a nie na obliczeniach emisyjności. Nie ma powodu, żeby utrzymywał z tego względu wysoce wykwalifikowanych personel. Większości firm, które obliczają dziś swój ślad węglowy, korzysta z usług firm zewnętrznych czy specjalistycznego oprogramowania - mówi ekspert SGS Polska.

Natomiast - jak tłumaczy - jeśli dana firma ogłasza dane na temat wielkości swojego wpływu na środowisko, może to być raport o wysokości śladu węglowego, ale także deklaracja środowiskowa trzeciego typu (EPD - deklaracja środowiskowa produktu), powinna być zweryfikowana przez niezależną trzecią stronę, najlepiej przez akredytowanych weryfikatorów, wśród których jest SGS. Chodzi o sprawdzenie, czy dane przedstawione w dokumencie są prawdziwe, czy nie ma w nim nieprawidłowości i czy spełnia on wszystkie wymagania. Ramy prawne dotyczące weryfikacji już są. Na razie wszystko odbywało się na zasadzie dobrowolności, ale do 2024 r. ujawnianie informacji niefinansowych będzie obowiązkowe i podlegające weryfikacji.

ESG - szaleństwo raportowania

Nadchodzą pracowite lat dla firm, które się tym zajmują.

- Jestem w branży prawie 20 lat i widzę, że szaleństwo raportowania coraz większej liczby danych narasta. Może nie wszystko jest aż tak potrzebne.

- Jeśli chodzi o weryfikatorów, to kołdra jest krótka. Na rynku nie ma ludzi i jeszcze przez dłuższy czas będzie ich brakować - ostrzega.

SGS to globalna firma zajmująca się kontrolą, weryfikacją, testowaniem i certyfikacją. Prowadzi sieć ponad 2650 oddziałów i laboratoriów na całym świecie, które zatrudniają przeszło 97 000 pracowników.

