Mimo spowolnienia gospodarczego związanego z pandemią, przemysł spożywczy utrzymuje tempo produkcji, a wraz z nią zużycie energii. Jej koszty – na które branża spożywcza jest szczególnie wyczulona – mogą niebawem wzrosnąć, m.in. w związku z wprowadzeniem tzw. opłaty mocowej finansującej Rynek Mocy.

- Sektor spożywczy jest czwartym pod względem energochłonności przemysłem gospodarki - przypomina Jacek Misiejuk, dyrektor zarządzający agregatora DSR, firmy Enel X. – Wyższe rachunki za energię elektryczną dotkną szczególnie te branże, gdzie udział kosztów energii w kosztach produkcji jest szczególnie duży, czyli mleczarstwo, przetwórstwo owocowo-warzywne czy chłodnictwo.

Te dodatkowe koszty mogą jednak wrócić do odbiorców, którzy zdecydują się na udział w Rynku Mocy w ramach w tzw. programów Demand Side Response (DSR). Sprzyja temu rosnąca stabilność polskiego systemu elektroenergetycznego.

Koszty bezpieczeństwa

Rynek Mocy wprowadzono, aby utrzymać niezawodność dostaw energii elektrycznej. Dostawcy Mocy – przede wszystkim elektrownie – są opłacani za samą gotowość do zwiększania dostaw, kiedy sytuacja tego wymaga. Do realizacji zobowiązań mogą być wezwani jedynie po ogłoszeniu tzw. Okresu Zagrożenia. Dzieje się tak, kiedy rezerwy mocy na dzień przed dostawą spadną poniżej 9%, a wszystkie inne mechanizmy rynkowe okażą się niewystarczające do zaradzenia sytuacji. Dostawcami Mocy mogą być także – za pośrednictwem agregatorów DSR - odbiorcy energii, wynagradzani za gotowość do czasowego zmniejszenia poboru energii. Jak szacują eksperci Enel X, wynagrodzenie to może sięgać nawet do 720 000 złotych za 1 MW biorący udział w programie Demand Side Response.

Potencjał do zarabiania

Przemysł spożywczy – zarówno przetwórstwo jak i chłodnictwo – ma duży potencjał do korzystania z programów DSR, m. in. dzięki możliwości czasowego ograniczania poboru mocy. Dlatego firmy rynku spożywczego mogą być istotnymi beneficjentami rynku mocy.

Działalność przetwórcza zwykle prowadzona jest w systemie zmianowym (najczęściej jedna zmiana, 8 godzin dziennie). Przetwórcy mogą więc stosunkowo łatwo przesunąć ją w czasie, nie zmniejszając jej dobowej wartości. Dodatkowo, zakłady pracujące pięć dni w tygodniu mają możliwość przesunięcia produkcji na inny dzień. Dochody z samej gotowości do obniżenia poboru energii z nawiązką pokryją dodatkowe koszty związane z przesunięciami.