Firmy spożywcze: Zaburzone łańcuchy dostaw, wzrost cen surowców

Polska gospodarka po ponad dwóch latach pandemii miała wziąć wreszcie głębszy oddech. Jednak 24 lutego sytuacja geopolityczna radykalnie się zmieniła. Skutki tej zmiany już teraz są mocno odczuwalne, a to dopiero niestety początek.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 09-05-2022, 17:03

Zaburzone łańcuchy dostaw, wzrost cen surowców, fot. shutterstock

Firmy w Polsce, w tym producenci żywności, stoją przed kolejnymi wyzwaniami, których kształtu nie do końca można przewidzieć. Ale w rodzącej się nowej rzeczywistości widać już kilka głównych obszarów, nad którymi warto się pochylić. Oto tematy, które największe firmy spożywcze poruszały podczas 14 edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zaburzone łańcuchy dostaw

Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie zauważyła, że sytuacja firmy komplikuje się w związku z wydarzeniami na świecie. – Mamy poprzerywane łańcuchy dostaw, brakuje kontenerów, są kraje, gdzie żywność jest stosunkowo tania, a wzrost kosztów transportu sprawił, że nasze produkty nie są już atrakcyjne cenowo – mam tu głównie na myśli kraje afrykańskie i z Ameryki Południowej – mówiła.

Cebelińska przyznała, że sytuacja na Ukrainie spowodowała duże zmiany na rynku. – Pojawiły się nowe możliwości sprzedaży do krajów, gdzie wcześniej żywność dostarczała Rosja czy Białoruś. Na rynku dzieje się bardzo dużo i wymaga to ogromnego nakładu pracy – dodała.

W jej opinii brakuje linii kredytowych dla firm chcących sprzedawać na Ukrainę. – O współpracy z Ukrainą mówimy, jakby jej w ogóle nie było. A tam są ludzie, którzy muszą jeść. Ukraina przez lata była importerem produktów mlecznych. Ich własna produkcja była zbyt mała i od lat spadała. A teraz ten import prawie całkiem zamarł – wskazała.

Przez wojnę polskie firmy mleczarskiej straciły dostawy bardzo szerokiego asortymentu produktów świeżych, deserów. – Tam nie było takich produktów, ich przemysł mleczarski poszedł w inną stronę i rozwiną się w innym kierunku. Nie wiemy, jak długo potrwa ta wojna, a żywność powinna tam trafiać już teraz – podkreśliła dyrektor Cebelińska.

Wzrost cen surowców, w tym zbóż

Firmy spożywcze zwracają szczególną uwagę na rosnące ceny surowców, w tym głównie zbóż. To mocno wpływa zarówno na światowy rynek podaży i popytu, jak i na polskich przedsiębiorców, którzy zmuszeni są podnosić ceny swoich produktów.

Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy firmy Bracia Urbanek zauważył, że nie wiemy, ile z uchodźców, którzy przyjechali do Polski, zostanie w niej, a ile wróci na Ukrainę lub wyjedzie do innych krajów. – A od tego zależy, jak będzie się zmieniała w naszym kraju struktura sprzedaży – mówił. Podkreślił, że z jednej strony jest inflacja, ale z drugiej rosną wynagrodzenia. Niestety, z powodu zwiększonych kosztów produkcji, firma Bracia Urbanek, podniosła ceny swoich produktów spożywczych.

Przypomniał, że Ukraina jest „spichlerzem świata”, a z powodu wojny zmniejszono zasiewy zbóż, co spowoduje podniesienie cen nie tylko pieczywa, ale i pasz dla zwierząt. W konsekwencji przyczyni się to do jeszcze większego wzrostu cen żywności.

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex i członek zarządu Lubelli tłumaczył, że ceny pszenicy eksplodowały do nawet 2 tys. zł netto za tonę, podczas gdy rok temu było to 800-900 zł, a dwa lata temu w skupie 650-750 zł. – Tego nie da się wziąć na nasze barki, ten wzrost musi być przełożony na konsumenta – mówił Piotr Romańczuk,

Romańczuk ocenił, że niepewność na rynku zbóż zostanie z nami na dłużej, podobnie jak zwiększona konsumpcja z pandemii. - To na pewno dobry czynnik. Negatywne czynniki to niepewność związana z cenami nawozów, która na pewno nas dotknie - zaznaczył.

Oprócz pandemii Grupa Maspex musiała mierzyć się także z innymi kłopotami, – Wojna, liczna grupa uchodźców, ale także klientów, pomoc Ukrainie oznaczają dla nas inne wyzwania, wyższą sprzedaż dla firm z sektora spożywczego – wskazywał Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex.

Prezes Grupy Maspex przyznał, że kiedy inne firmy tracą, branża spożywcza zyskuje. – Jak wszystkim spada, nam rośnie, kiedy innym przychody spadają o 50-60 proc., to nam po prostu przestają rosnąć, więc to naprawdę fajny pod tym kątem biznes – mówił.

Rafał Czech, współzałożyciel Bezmięsnego, podobnie jak Piotr Romańczuk, mówił o wzroście cen surowców. – Nie ma branży, która nie odczułaby wojny na Ukrainie – zauważył.

Tłumaczył, że w momencie wybuchu wojny poszybowały kontrakty na pszenicę, która jest ważnym składnikiem zamienników mięsa. – Oprócz tego, że było bardzo drogo, to brakowało towaru. Trzeba było sprowadzać surowce z bardzo różnych miejsc. Na ten moment ceny się ustabilizowały. Podwyżki nie są tak bardzo gwałtowne – mówił.

Rafał Czech podkreślił olbrzymi wzrost inflacji producenckiej. – Nieoficjalnie mówi się, że inflacja dla przedsiębiorstw to 100 proc rok do roku. Producenci próbowali amortyzować podwyżki marżą, swoimi kosztami i robić różne optymalizacje. Finalnie te ceny zostaną przełożone na konsumentów – ostrzegał współwłaściciel Bezmięsnego.

Jak zapewnić bezpieczeństwo biznesowe?

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie mówił o wpływie wojny w Ukrainie na działalność firm z Polski, które eksportowały i eksportują swoje produkty na wschód.

– Każdy kryzys, a szczególnie taki jak wojna, powoduje, że na świecie następuje potrzeba gromadzenia żywności, budowania zapasów żywności, zaopatrzenia, dostawy żywności. Obecnie na rynku spożywczym, od 25 lutego, mamy wspomożony popyt. Jest to związane z tym, że po pierwsze mamy wysoki popyt krajowy, bo znowu pojawiła się obawa przed niepewnym jutrem i dlatego zaczynamy budować magazyny u siebie w kuchni. A po drugie mamy bardzo duży popyt z krajów objętych wojną – wyjaśnił.

Zenon Daniłowski odniósł się również do bezpieczeństwa biznesowego we współpracy z firmami z Ukrainy. – Jeśli chodzi o rok 2021, to korzystaliśmy w ubezpieczeń w KUKE, ale wynikało to raczej z pragmatyki przyjętej w firmie niż z potrzeby wysokiego ryzyka – wyjaśnił.

– Zamówienia w tej chwili w większości firm są do końca pierwszego półrocza i firmy są obłożone pracą. Jest problem z tym, że na Ukrainie obecnie nie ma ubezpieczeń z KUKE, ale ukraińskie firmy, które kupują w Polsce, są sprawdzone, bo kupowały już u nas wcześniej. Są to firmy, które mają zasoby finansowe i wysoką płynność. I dzisiaj transakcje, które przeprowadzam z firmami ukraińskimi, są na zasadzie przedpłat lub krótkiego kredytu kupieckiego – dodał prezes Makaronów Polskich.

Zielony Ład do zmiany?

Zrównoważony rozwój firm, Gospodarka Obiegu Zamkniętego, Zielony Ład i neutralność klimatyczna – wszystkim tym kwestiom, które przed wojną były wdrażane i realizowane, obecnie trzeba przyjrzeć się na nowo. Wysokie ceny węglowodorów i zakręcony kurek z rosyjskim gazem to nie jedyne problemy, z którymi firmy spożywcze dziś się mierzą.

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności przypomniał, że wiele firm zainwestowało w instalacje gazowe. Taki krok oznaczał 50 proc. redukcję śladu węglowego na wejściu w stosunku do instalacji elektrycznych.

– Co te firmy teraz sobie myślą? Nie są zadowolone, bo jak dostali 500-600 proc. podwyżki cen gazu to zastanawiają się, czy to ekologiczne podejście da zwrot tych pieniędzy i czy konsumenci są w stanie zaakceptować filozofię: ja zmniejszyłem ślad węglowy ale musicie zapłacić 50 proc. więcej w cenie produktu – dodał.

Andrzej Gantner wskazał, że zamiast pytać, czy rolnictwo i przemysł są przygotowane, należy zapytać czy Zielony Ład w obecnej wersji ma sens.

– Jeżeli ktoś sobie wyobrazi, że Europa ogrodzi się wysokim murem i w gronie 450 mln ludzi uda nam się stworzyć raj na Ziemi, oderwany od głodu, który czeka świat już w kolejnym rok, to się mylimy. Brak surowców rolnych w imię szczytnych idei powoduje miliony głodnych ludzi, konflikty społeczne, porozrywane łańcuchy dostaw i chaos – dodał.

– Czy zatem jesteśmy gotowi na Zielony Ład skoro nie wiemy, czy w październiku będzie gaz do produkcji? Musimy przedefiniować szybkość podejmowania decyzji i pewnie długofalowe zabetonowane strategie, a reakcje rządów muszą być szybsze – ocenił.

Piotr Her, prezes zarządu firmy SuperDrob tłumaczył, że nie mamy pewności jak Zielony Ład ma wyglądać. Aby być przygotowani, musimy wiedzieć do czego. Musimy znać standardy, wytyczne, parametry. Bez konkretnych regulacji nie da się niczego zaplanować – podkreślił prezes SuperDrob.

– To co robimy, to przygotowujemy się do bycia gotowym. Zaczęliśmy liczyć ślad węglowy. To nie jest proste, gdyż cały nasz łańcuch dostaw musi być przygotowany, a to kosztuje. Mamy już świadomość tego, jaki ślad węglowy zostawiają nasze produkty – mówił.

Karolina Kubara, współwłaścicielka marki Dobra Kaloria stwierdziła, że doprowadzenie do neutralności klimatycznej wymaga transformacji przemysłu spożywczego oraz zmiany tego, co kładziemy na talerzu.

– 70 proc. emisji gazów cieplarnianych pochodzi z hodowli zwierzęcej. Jeżeli chcemy to zmienić, bez zmiany tego, co jemy, bardzo trudno będzie osiągnąć zakładane cele. Wytyczne w konkretnych państwach zadecydują o tym, czy firmy produkujące żywność roślinną dostaną wiatru w żagle – mówiła

Marek Piątkowski, dyrektor generalny w spółce Bewa odniósł się do wątku przygotowania firm z sektora spożywczego do zmian związanych z Zielonym Ładem.

– Czy biznes jest gotowy na Zielony Ład? Biznes jest od tego, żeby zarabiać pieniądze. W każdej firmie, w której pracowałem, koncentrowałem się na tym. Prywatnie oczywiście jestem wielkim zwolennikiem zmian związanych z ochroną środowiska, z ograniczeniem śladu węglowego. Z punktu widzenia, zarządzania biznesem chcielibyśmy mieć jasne wytyczne, żeby wiedzieć, co chcemy osiągnąć, jakie będą benefity, jakie będą kary, gdzie pojawią się problemy – stwierdził Marek Piątkowski.

Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę wskazywał, jak inni, że wojna jest zmianą. – Możemy tych zmian nie chcieć, ale one się zaczęły dziać – przekonywał Bartosz Urbaniak.

– Strategia farm to fork miała kilka założeń, które jeszcze niedawno wydawały mi się niewykonalne. – Kiedy ceny nawozów wzrosły – poszukujemy ratunku w nauce, nowych rozwiązań. Im droższe stawało się mięso, tym mniej go jemy. Byliśmy mistrzami świata w marnowaniu żywności, przeciętna rodzina rocznie wyrzucała całe 500 plus do kosza w postaci żywności. Nic nie sprzyja oszczędnościom i rozważnym zakupom tak jak drożyzna – wyliczał Urbaniak.

Będzie drogo, ale żywności nie zabraknie

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu tłumaczył, że z powodu napływu ogromnej grupy uchodźców, zmienia się struktura popytu. – Widać wzrost sprzedaży produktów z długim terminem przydatności do spożycia – mówił.

Dodał, że czekają nas jeszcze wyższe ceny żywności. Uspokoił jednak, że żywności w Polsce nie zabraknie, ponieważ produkujemy jej z nadwyżkami, które eksportujemy. Ale zaburzenia w łańcuchach dostaw produktów spożywczych są i będą wpływać na producentów żywności, handel detaliczny i w konsekwencji na konsumentów.