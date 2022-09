Z naszych badań wynika, że blisko 40 proc. przedsiębiorstw wdrożyło technologie ograniczające koszty energii - informuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Firmy inwestują, aby zmniejszyć koszty energii, fot. shutterstock

Firmy wdrażają energooszczędne technologie

Ok. 40 proc. firm wdrożyło technologie ograniczające koszty energii, a 18 proc. ma to w planach - poinformował w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny. Zużycie energii można obniżyć od kilkunastu do kilkudziesięciu procent m.in. modernizując system oświetlenia czy wentylacji - wskazał PIE.

Jak zauważyli analitycy PIE w najnowszym wydaniu "Tygodnia Gospodarczego PIE", coraz więcej przedsiębiorców jest zainteresowanych posiadaniem własnych źródeł wytarzania energii. "Inwestycji wymaga również wdrażanie technologii ograniczających zużycie surowców i materiałów" - stwierdzili. Takie inwestycje poniosło więcej niż co czwarte przedsiębiorstwo, a w planach ma je 18 proc. - poinformowali, wskazując na wrześniowe badanie PIE i BGK prowadzone w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury.

"Z naszych badań wynika, że blisko 40 proc. przedsiębiorstw wdrożyło już technologie ograniczające koszty energii, a 18 proc. ma takie działanie w planach" - poinformowano w publikacji. W opinii przedstawicieli PIE zużycie energii w przeciętnej firmie "można obniżyć od kilkunastu do kilkudziesięciu procent poprzez modernizację systemu oświetlenia, wentylacji lub ogrzewania, albo instalując systemy, które optymalizują zarządzanie energią".

Automatyzacja procesów biznesu

Według PIE co piąty przedsiębiorca wprowadził automatyzację procesów biznesu, a blisko co dziesiąty tego typu przedsięwzięcie ma w planach.

Największy odsetek wskazań na inwestycje obniżające koszty funkcjonowania przedsiębiorstw występuje w firmach dużych. Ponad 40 proc. z nich inwestuje w automatyzację procesów biznesowych; technologie ograniczające koszty energii wdraża 45 proc., zaś technologie ograniczające zużycie surowców i materiałów - 36 proc. - wynika z badania PIE i BGK. Podobnie relatywnie duży odsetek wskazań na działania redukujące koszty prowadzenia biznesu występuje w firmach średnich. "Nieco słabiej natomiast wypadają firmy małe i mikro, ponieważ dysponują one kapitałem o innej skali i inną zdolnością kredytową" - wyjaśniono. Największy procent firm mikro i małych zdecydował się na wdrożenie technologii ograniczających koszty energii (odpowiednio: 28 proc. i 37 proc.).

W ocenie PIE czasy "zaciskania pasa" wymagają wielu innowacji biznesu. "A te z kolei, mogą dać szanse inwestycjom długofalowym i przyjaznym środowisku naturalnemu" - stwierdzono.