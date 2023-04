W Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się w środę Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Prezes PAIH Paweł Kurtasz zwrócił uwagę, że Polska jest dla firm z Ukrainy bezpieczną przystanią do prowadzenia biznesu.

Relacje gospodarcze między Polską a Ukrainą

Jak przekazała PAP Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze z udziałem prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełeńskiego odbędzie się w środę w Zamku Królewskim w Warszawie. Rozpocznie się o godzinie 16.

"Spotkanie z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego poświęcone będzie relacjom gospodarczym pomiędzy oboma krajami. W wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele rządu i instytucji ukraińskich oraz kilkuset polskich przedsiębiorców" - wskazała PAIH.

Prezes PAIH Paweł Kurtasz cytowany w środowej informacji zaznaczył, że dostrzega "ogromne ożywienie w wymianie gospodarczej z naszym wschodnim sąsiadem". "Polska jest dla firm z Ukrainy bezpieczną przystanią do prowadzenia biznesu, pomimo trwającej za naszą granicą wojny. Od samego jej początku jesteśmy też zaangażowani w pomoc" - podkreślił. Dodał, że do programu Odbudowa Ukrainy, którego PAIH jest operatorem, "zgłosiło się już 3000 polskich firm".

Rozmowy polsko-ukraińskie

W ocenie PAIH spotkania polskiego i ukraińskiego biznesu to okazja, by rozmawiać o perspektywach dalszego zwiększania wymiany gospodarczej. "To również czas, by dyskutować nad wyzwaniami, w tym znoszeniem barier prawnych i ekonomicznych, w handlu z Ukrainą" - wskazała agencja.

Przypomniano, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu pośredniczy w relacjach pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami m.in. dzięki aktywności Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie, działającego obecnie w Warszawie.

Organizatorami Polsko-Ukraińskiego Forum Gospodarczego są Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Trwa wizyta ukraińskiej pary prezydenckiej w Polsce

Oficjalna wizyta ukraińskiej pary prezydenckiej Wołodymyra i Ołeny Zełenskich w Polsce rozpoczęła się w środę od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę. Po oficjalnym powitaniu przewidziane są rozmowy par prezydenckich, spotkanie przywódców w cztery oczy, rozmowy w wąskim gronie i rozmowy delegacji; następnie odbędzie się wspólna konferencja prezydentów. W tym czasie pierwsze damy Polski i Ukrainy spotkają się z ukraińskimi medykami szkolącymi się w Polsce.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie.