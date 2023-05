6,2 mld zł mogą sięgnąć straty polskiego rolnictwa na skutek wprowadzenia postanowień pakietu Fit for 55. To wynik wyliczeń Karola Olszanowskiego.

6,2 mld zł mogą sięgnąć straty polskiego rolnictwa na skutek wprowadzenia postanowień pakietu Fit for 55. fot. shutterstock

Ile straci polskie rolnictwo przez Fit For 55?

Karol Olszanowski, prawnik i ekonomista związany z branżą rolną pokusił się o wyliczenie możliwych kosztów wprowadzenia pakietu Fit for 55 dla polskiego rolnictwa.

Jak wskazał, biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy 18,7 mln ha użytków rolnych, a średni dochód z hektara w 2021 r. wyniósł 3415 zł, zapisane w pakiecie obowiązek ugorowania 4 proc. ziemi będzie oznaczał, że stracimy ok. 748 tys. ha ziemi rolnej.

- Mnożąc to przez średni dochód na hektar, oznacza to dla rolników 2,5 mld zł strat. Ten przepis już obowiązuje - wskazuje Olszanowski.

Ile będą kosztować polskich rolników założenia Fit for 55?

To jednak nie koniec. Fit for 55 przewiduje także zwiększenie lesistości kraju. To już realny wymóg na podstawie rozp. 841/2018.

- To pochłonie kolejne hektary gruntów. Jeżeli będzie to tylko 5 proc. to utracone korzyści osiągną ok 3,2 mld zł - wylicza.

Prawnik wskazuje także, że w strategii na rzecz ochrony gleb do 2030 zakłada się przywrócenie 10% gruntów walorów dużej bioróżnorodności.

- Jeżeli one także zostaną wyłączone z produkcji straty sięgną 6,2 mld zł. A polski rolnik będzie uprawiał ok 15% ziemi mniej niż dotychczas - podsumowuje Olszanowski.

[Koszt Fit for 55 dla rolnictwa]

Dane GUS:

👉W 🇵🇱 mamy ok 18,7 mln ha użytków rolnych.

👉Średni dochód z ha w 2021 = 3415 zł

👉 Uwzględniając 4% ugorowania ziemi, tracimy ok 748 tys ha ziemi rolnej. Mnożąc to przez średni dochód ha = strata dla rolników 2,5 mld zł.

👉 Idąc… — Karol Olszanowski (@KarolOlszanows1) May 19, 2023

Fit For 55. Co to takiego, jakie są założenia?

Pakiet legislacyjny Fit For 55 został opublikowany przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku. Jego celem jest dostosowanie podstawowych przepisów UE dotyczących klimatu i energii do nowego unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku.

Pakiet ma być narzędziem zielonej rewolucji, zmierzającej do neutralności klimatycznej UE w roku 2050. Na propozycję KE składa się 13 projektowanych aktów prawnych, opisanych na ok. 4,5 tys. stron.

Choć w ocenie naukowców zrzeszonych w Koalicji Klimatycznej (np. prof. Zbigniew Karaczun) mitem jest twierdzenie, że cele polityki klimatycznej UE są ambitne, to organizacje sektora rolno-spożywczego biją na alarm.

"Obawy rolników nie dziwią, bo radykalizm propozycji +Fit for 55+ jest bardzo duży" - ocenił cytowany przez PAP europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. "Jeżeli analiza skutków pakietu zostanie wykonana rzetelnie, to KE będzie musiała zrezygnować z niektórych zmian. Jeżeli jednak uprze się przy takim kształcie reformy, to cała Europa będzie miała problemy, nie tylko rolnicy" - zaznaczył Kuźmiuk.