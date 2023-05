Według globalnej platformy danych konsumenckich i analiz rynkowych Statista.com, postęp technologiczny oraz rosnący popyt na zdrowszą, tańszą i bezpieczniejszą żywność sprawią, że do 2027 r. wartość rynku przekroczy 342 mld USD. W dniach 31 maja – 1 czerwca br. 2023, ci, którzy chcą zagłębić się w przełomową przestrzeń technologii żywności, zbiorą się w Warszawie na wydarzeniu Food Tech Congress 2023, które ma ma przyciągnąć ponad tysiąc przedsiębiorców technologii żywności, innowatorów i decydentów z całego świata.

Podczas dwóch dni wypełnionych przemówieniami, dyskusjami panelowymi i sesjami networkingowymi, uczestnicy będą badać sposoby na utrzymanie naszej planety i poprawę warunków życia przy jednoczesnym budowaniu bardziej integracyjnych, przyjaznych dla środowiska i odpornych systemów żywnościowych. Kluczowe trendy i tematy zostaną omówione w ramach siedmiu ścieżek konferencyjnych: główna scena, spersonalizowane odżywianie, żywność funkcjonalna, białka alternatywne, marnowanie żywności, technologia średniego szczebla i technologia rolnicza.

Zwieńczeniem konferencji Food Tech Congress będą finały konkursu Food Tech Challengers ’23, podczas których wiodące światowe startupy technologii żywności zaprezentują się na żywo przed wybitnym panelem ekspertów branżowych i inwestorów. Finaliści będą rywalizować o szansę zdobycia tytułu najlepszego Food Tech Startup’23, który cieszy się niespotykanym dotąd zainteresowaniem inwestorów i światowych mediów.

Organizatorem wydarzenia jest Futurae Media – jeden z najszybciej rozwijających się branżowych organizatorów wydarzeń biznesowych. Odpowiada za przełomowe światowe konferencje, takie jak Energy Tech Summit, Health Tech Forward czy Urban Tech Forward. Wszyscy oni wyraźnie koncentrują się na roli technologii w kształtowaniu naszej przyszłości i są silnie zaangażowani w łączenie wiodących interesariuszy z branży w celu przyspieszenia zmian.

„Technologia stała się integralną częścią każdego aspektu naszego życia” — mówi Skaiste Knyzaite, partner w Futurae Media. „Jedzenie nie jest wyjątkiem. Na każdym etapie – od pola do stołu – pomaga redukować ilość odpadów, zwiększać wydajność, poprawiać wartość odżywczą i przedłużać cykl życia spożywanej przez nas żywności. Na Food Tech Summit naszą misją jest łączenie nowych pomysłów, jak to osiągnąć, z branżowym know-how i kapitałem potrzebnym do ich wdrożenia”.