Firma Foodmakers deklaruje dostosowanie swojej działalności do wymagań Unijnego Zielonego Ładu, w tym również do wymagań konsumentów. O tym jakie elementy ESG udało się wdrożyć w struktury oraz jakie wyzwania stoją jeszcze przed firmą mówił Patryk Krężelewski, członek Zarządu Foodmakers podczas debaty „ESG w branży spożywczej: dobrostan zwierząt, klimat, konsument” na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023.

Patryk Krężelewski, członek Zarządu Foodmakers. | fot. PTWP

Produkcja, a potrzeby konsumenta

Zdaniem Patryka Krężelewskiego z Foodmakers dostosowanie produkcji, jaka prowadzi firma do aktualnych potrzeb konsumenckich i do ich opinii wobec zrównoważonego rozwoju jest to jedna z dwóch kluczowych kwestii, poza kwestią cenową.

- Kładziemy bardzo duży nacisk na dostosowanie produkcji do potrzeb konsumenta. Żyjemy w dobie rynku konsumenta, wiec mam wrażenie, że produkcja nie jest dziś najbardziej skomplikowana częścią procesu. Nie możemy popaść w nudę, szczególnie w takiej produkcji jak nasza, nie wyobrażam sobie jeść codziennie przez cały rok tego samego. Na bieżąco badamy rynek, pracujemy z agencja marketingową z Wielkiej Brytanii. Uczestniczymy w warsztatach i szkoleniach i co za tym idzie chcemy się rozwijać, aby jak najbardziej skorzystali z tego nasi konsumenci - powiedział.

Jak przebiega wdrożenie różnych aspektów strategii ESG w Foodmakers?

- Na dzień dzisiejszy najwięcej działań podjęliśmy w dziedzinie ochrony i przeciwdziałaniu degradacji środowiska. Jak łatwo się domyśleć - ma to bezpośredni związek z odnawialnymi źródłami energii. Śmiało mogę stwierdzić, że jeśli chodzi o produkcję biogazu to jesteśmy prekursorami w Polsce, ponieważ już od ponad 10 lat posiadamy biogazownię, która jest dla nas bardzo pożytecznym środkiem. W tym roku także podjęliśmy decyzję o rozbudowie biogazowni w zasadzie o 100 procent ale inwestujemy również w energię słoneczną - wskazuje prelegent.

Członek Zarządu Foodmakers Sp. mówiąc o kolejnych elementach ESG podkreślił znaczenie jakim jest odpowiedzialność społeczna i prawa pracownika dla jego firmy.

- Od wielu lat wspieramy się pracownikami z zagranicy, głównie z Ukrainy. Ale w ostatnich latach stają się to coraz odleglejsze kierunki świata. Wszystkich pracowników, niezależnie od płci, wyznania czy pochodzenia traktujemy i wynagradzamy tak samo - wskazał Patryk Krężelewski.

Wyzwania ESG w Foodmakers

Ważnym aspektem założeń, które firma ma do spełnienia w kwestiach idei ESG jest ład korporacyjny.

- Jesteśmy firmą rodziną więc najpewniej w tej kwestii jest najwięcej pola do popisu w przyszłości. Liczymy na to, że w ciągu kilku następnych lat konstruktywnie podejdziemy do tego tematu. Co do planów na przyszłość naszym marzeniem jest stać się całkowicie niezależnym energetycznie. W ciągu następnych 5-7 lat zamierzamy wybudować drugą biogazownię, która bezpośrednio będzie dawała ciepło i energię elektryczną do zakładów przetwórczych i zakładów produkcji convenience oraz żywo interesujemy się produkcją biometanu, natomiast o tym porozmawiamy za pewne za kilka lat – przyznał prelegent.

Raporty środowiskowe - wyzwanie czy problemy?

W ramach ESG w parze będzie szła konieczność raportowania działań zrównoważonego rozwoju. W niedalekiej przyszłości stanie się to obowiązkiem także firmy Foodmakers.