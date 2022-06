strefa premium

Foodsharing wypiera freeganizm

Jeszcze niedawno triumfy święcił trend zbierania wyrzuconego jedzenia nazywany freeganizmem. Polegał na tym, że zbierano ze śmietników wyrzucone jedzenie, które nadal nadawało się do spożycia. Obecnie jednak do Polski przywędrował nowy trend, który z kilku przyczyn wypiera freeganizm.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 09-06-2022, 13:24

Foodshering wypiera freeganizm /fot. Unsplash

Freeganizm wszedł do meanstreamu

Wiele sklepów czy restauracji pod koniec dnia pracy wyrzuca żywność, która się nie sprzedała lub mija jej termin przydatności do spożycia i wiadomo, że nikt już jej nie kupi. Zostało to zauważone i pojawiły się osoby, które zaczęły zbierać i wykorzystywać tę żywność. Z czasem rozwinęły się całe społeczności, które tym się zajmowały. Ludzie wzajemnie się informowali, gdzie można znaleźć dobre jedzenie i dzielili się nim. Zjawisko stało się na tyle szeroki, że przebiło się do głównego nurtu – zaczęto o nim szeroko pisać i mówić. Zyskało przez to na popularności, która paradoksalnie przyczyniła się do jego ograniczenia.

