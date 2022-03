Foodtech.ac otwiera rekrutację do akceleratora

Foodtech.ac otworzył rekrutację do piątej rundy akceleracyjnej. Poszukiwane są projekty, które mogą pomóc branży spożywczej znaleźć nowe rozwiązania starych problemów.

Autor: oprac. AW

Data: 14-03-2022, 09:45

Foodtech.ac otwiera rekrutację do akceleratora; fot. PTWP

- Szukamy projektów, które pomogą branży spożywczej znaleźć nowe rozwiązania starych problemów. O czym mowa? Oceany plastiku, ogromna produkcja CO2 czy niedobór wody – sektor spożywczy to jedna z największych gałęzi przemysłu w Polsce i UE, a wciąż brak w niej nowoczesnych technologii, dobrego zarządzania i zrównoważonego rozwoju - mówi Michał Piosik, co – founder.

- Nasz program szkoleń dostarcza wszelkich niezbędnych narzędzi, które są potrzebne przedsiębiorcom i startupom do rozwoju. Współpracują z nami eksperci z wielu dziedzin życia. Początkujący przedsiębiorcy biorący udział w 8-tygodniowym programie nie tylko zdobędą najlepsze wykształcenie z projektowania produktu, marketingu, sprzedaży, finansów, czy pitch'owania (prezentacji do inwestorów), wysłuchają też branżowych wyjadaczy i przedstawicieli środowiska startup'owego, żeby uczyć się na ich błędach - dodaje Piotr Grabowski, co – founder.

Foodtech.ac: Firmy

Wśród alumnów akceleratora foodtech.ac możemy znaleźć firmy takie jak Roślinny Qurczak (wkrótce Apollo), It’s Bean, Yoush czy Listny Cud. Sukcesy tych startupów pokazują, że na polskim rynku jest naprawdę ogromny potencjał, który nadal pozostaje niewykorzystany. Według co – foundera Piotra Grabowskiego "Jeśli my nie zaangażujemy naszych rodzimych producentów, to przyjdzie konkurencja zza granicy i zgarnie rynek w dwa lata".

Wśród korzyści, które zyskują uczestnicy akceleratora – obok intensywnego 8 – tygodniowego programu szkoleń, zyskują także m.in.:

• Dostęp do specjalnych ofert produkcji, dostaw, usług logistycznych i marketingowych i innych

• Fast track Retail

• Dostęp do wiedzy największych firm z branży spożywczej i detalicznej

• Dostęp do inwestorów

• Rozwój marki

• Wsparcie po akceleracji

Demo Day

Oficjalnym zwieńczeniem programu jest Demo Day, podczas którego każdy ze start-upów prezentuje swoją ofertę inwestorom oraz potencjalnym partnerom biznesowym i klientom. Nie jest to jednak koniec przygody dla absolwentów i mogą oni liczyć na długoterminowe wsparcie.

Foodtech.ac zaprasza firmy, które pomysł na biznes lub gotowe rozwiązanie z branży food:

• Żywność - Zdrowe i wysokiej jakości składniki, superfoods i zdrowe przekąski

• Białko - Roślinne, z owadów, mięso in vitro

• Opakowania - Inteligentne, biodegradowalne i jadalne

• Marnotrawstwo żywności - Zarządzanie odpadami w biznesie

• Lifestyle - Produkty retailowe, zdrowe odżywianie, zrównoważone koncepty restauracyjne

• Agritech - automatyzacja upraw, chemia pochodzenia roślinnego, farmy miejskie

Rekrutacja do Batcha 5 trwa do 27 marca.