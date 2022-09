Foodtech.ac otwiera szóstą rundę inwestycyjną. Rekrutacja do Batcha 6 trwa do 23 września

Foodtech.ac rusza z nową edycją akceleratora, fot. Foodtech.ac

Pięcioosobowy zespół Foodtech.ac na czele z Michałem Mądrym (Partnerem Zarządzającym), Piotrem Grabowskim i Michałem Miszą Piosikiem (Founderami) oraz Magdą Grunwald (w roli Koordynatora Projektu) otwiera szóstą rundę inwestycyjną. W ramach programu oferowane są zajęcia z najlepszymi mentorami z branży, przygotowanie do spotkań z inwestorami w warszawskim ujęciu Dragon’s Den oraz dostęp do największego networku foodtechowego w Polsce.

Foodtech.ac to program skierowany do ludzi, którzy mają pomysł, gotowe rozwiązanie lub działający biznes w następujących obszarach:

- żywność

- alternatywne źródła białka

- opakowania

- marnowanie żywności

- lifestyle

- agritech

- i innych

Michał, Piotr i Misza mają w swoim portfolio sukcesy startupów takich jak Apollo Roślinny Qurczak, It’s Bean czy Planeat Roślinne Nielone. W kuźni foodtech.ac świeżo wykute zostały także takie startupy jak SERio, czyli wegańskie sery bogate w białko czy Myco Innovation, produkujące domy z grzybów. Foodtech.ac to nie tylko akcelerator, który – jak mówią founderzy – daje wsparcie, o którym marzy każdy startup w momencie zaczynania biznesu, ale także prawdziwa firma z misją – misją, by naprawdę coś zmienić.

Szukamy projektów, które pomogą branży spożywczej znaleźć nowe rozwiązania starych problemów. O czym mowa? Oceany plastiku, ogromna produkcja CO2 czy niedobór wody – sektor spożywczy to jedna z największych gałęzi przemysłu w Polsce i UE, a wciąż brak w niej nowoczesnych technologii, dobrego zarządzania i zrównoważonego rozwoju.

Nasz program szkoleń dostarcza wszelkich niezbędnych narzędzi, które są potrzebne przedsiębiorcom i startupom do rozwoju. Współpracują z nami eksperci z wielu dziedzin życia. Początkujący przedsiębiorcy biorący udział w 8-tygodniowym programie nie tylko zdobędą najlepsze wykształcenie z projektowania produktu, marketingu, sprzedaży, finansów, czy pitch'owania (prezentacji do inwestorów), wysłuchają też branżowych wyjadaczy i przedstawicieli środowiska startup'owego, żeby uczyć się na ich błędach.

Foodtech.ac to nie tylko program szkoleń prowadzonych przez naprawdę wysokiej klasy ekspertów czy przygotowanie startupów do pozyskania inwestorów. Nasz akcelerator daje startupom znacznie więcej – bilet wstępu do społeczności pełnej pasjonatów, przedsiębiorców, ekspertów i mentorów, producentów i dostawców – których łączy wspólna chęć zmiany – oraz inwestorów, którzy widzą, że ta zmiana będzie przynosić ogromne zyski.

Michał Mądry dyrektor zarządzający Foodtech.ac