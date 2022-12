- Zwracamy uwagę na procesy wytwórcze w naszych trzech fabrykach, szukając potencjału dla odnawialnych źródeł energii. Do 2025 roku aż 70% energii naszego zakładu w Janowie Podlaskim będzie pochodzić z OZE - zapewnia Marian Owerko, prezes FoodWell (dawniej Bakallandu).

FoodWell podpisał umowę z Luneos. Zredukuje emisję CO2

Foodwell (dawny Bakalland), producent bakalii oraz zdrowych batonów, podpisał umowę z firmą Luneos – polskim dostawcą rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw. W ramach kontraktu powstanie instalacja PV o mocy 1000 kWp.

Zielona energia wpisuje się w strategię FoodWell. Przywiązujemy olbrzymią wagę do kwestii związanych z ekologią. Widać to wyraźnie w naszym portfolio, które opiera się o zdrowe, naturalne produkty. Sukcesywnie wdrażamy naszą politykę zrównoważonego rozwoju, m.in. zwiększając udział wykorzystania opakowań pochodzących z recyklingu. Zwracamy też uwagę na procesy wytwórcze w naszych trzech fabrykach, szukając potencjału dla odnawialnych źródeł energii. Do 2025 roku aż 70% energii naszego zakładu w Janowie Podlaskim będzie pochodzić z OZE. Współpraca z Luneos to naturalny krok na drodze do realizacji naszych celów – mówi Marian Owerko, prezes Zarządu FoodWell.

Luneos wykona instalację PV o mocy 1000 kWp, a projekt spowoduje roczną redukcję CO2 na poziomie 534 t, a łącznie 12 323 t w ciągu 25 lat. Skalę inwestycji obrazują liczby: panele PV zainstalowane w fabryce FoodWell (dawniej Bakalland) przyniosą środowisku korzyści równe posadzeniu 300 000 drzew. Poziom rocznej redukcji można porównać z ilością CO2, jaką wydzielają samochody z silnikiem diesla na dystansie 4,4 mln km - informuje FoodWell.

Inwestycja w Janowie Podlaskim rozpocznie się na początku 2023 roku i zostanie zakończona w 2. połowie 2023 roku.

Transformacja energetyczna w Polsce przyspiesza. Coraz więcej przedsiębiorstw stawia na zieloną energię, a nasza umowa z FoodWell tylko potwierdza ten trend – mówi Zbigniew Prokopowicz, prezes i współzałożyciel Luneos.

Zapotrzebowanie na OZE rośnie. Z dwóch powodów

Zdaniem ekspertów polski sektor OZE ma doskonałe perspektywy rozwoju. Według szacunków do 2030 roku zainstalowane moce z ekologicznych źródeł wzrosną blisko dwukrotnie.

Polskie firmy zwiększają swoje zapotrzebowanie na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii z dwóch głównych powodów. Przede wszystkim starają się ograniczyć wysokie koszty energii elektrycznej. Są one spowodowane m.in. wojną w Ukrainie i chęcią uniezależnienia się od rosyjskich surowców, szybko rosnącymi kosztami emisji CO2 oraz wprowadzoną w 2021 r. opłatą mocową. Drugi czynnik to coraz większa świadomość ekologiczna i szeroko rozumiana społeczna odpowiedzialność biznesu, co składa się na wspomniany już silny globalny trend stawiania na ESG – dodaje Zbigniew Prokopowicz z Luneos.

FoddWell (Bakalland) to firma założona w 1991 roku, z wyłącznie polskim kapitałem, działa w segmencie zdrowych przekąsek głównie bakalii, batonów i superfoodów oraz w kategorii dodatków do ciast i deserów oraz kaw zbożowych. W portfelu Foodwell ma takie marki jak: Bakalland, Delecta, Purella, Anatol i BeRaw. Produkcja odbywa się w 3 fabrykach w Janowie Podlaskim, Włocławku i Białymstoku. Co roku Foodwell wprowadza na polski i zagraniczny rynek ok. 400 mln sztuk produktów roślinnych, a samych batonów zbożowych, owocowych i proteinowych ok. 100 mln sztuk.