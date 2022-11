Biznes i technologie

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 7-8 listopada. To ostatni moment na rejestrację!

Autor: AW

Data: 04-11-2022, 09:22

To ostatni moment, by podjąć decyzję o spotkaniu w Warszawie i dołączeniu do grona uczestników najważniejszej imprezy branżowej handlowej, spożywczej i HoReCa - Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy do rejestracji.