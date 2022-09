Forum Rynku Spożywczego i Handlu to gorące dyskusje i intrygujące tematy. Trwa rejestracja uczestników, a kolejni eksperci potwierdzają udział w sesjach określonych w dwudniowej agendzie.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to opowieści wizjonerów, historie dobrych praktyk, wreszcie opinie tych, którzy decydują o kierunkach rozwoju polskiej gospodarki.

To także głosy konsumentów. Przed nami dwa dni rozmów na najważniejsze tematy w trzech obszarach: przemysł spożywczy, handel i HoReCa. Trwa rejestracja uczestników, a kolejni eksperci potwierdzają udział w sesjach określonych w dwudniowej agendzie.

Zapraszamy do spotkań z kolejnymi panelistami, którzy już potwierdzili udział:

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu?



● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.