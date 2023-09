Do końca października samorządy będą mogły wnioskować o przyznanie dotacji na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej – poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że budżet programu to 800 mln zł.

Szefowa MKiŚ podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu przekazała PAP, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do końca października br. przyjmować będzie wnioski o dotacje na budowę, modernizację, rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miastach.

Anna Moskwa wyjaśniła, że nabór już ruszył, a budżet programu to 800 mln zł. Dodała, że skierowany będzie on do miast powyżej 15 tys. mieszkańców.

"Zachęcamy do szybkiego składania wniosków, bo koniec października już blisko. Program, który uruchamiamy, to uzupełnienie +Polskiego Ładu+, który finansuje małe oczyszczalnie.

Minister dodała, że wyzwania zw. z gospodarką ściekową dotyczą całej Polski. "Nawet w samej Warszawie 20 tys. mieszkańców nie ma kanalizacji, a ponad 6 tys. nie ma dostępu do bieżącej wody, tylko korzysta ze studni indywidualnych"- wskazała.

Dotacje obejmą do 70 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Pozostałe 30 proc. wydatków kwalifikowanych stanowi minimalny wkład własny wnioskodawcy. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 800 mln zł (środki Funduszu Spójności) w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).