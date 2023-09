Czekamy na komunikat Rady Polityki Pieniężnej dotyczący obniżki stóp procentowych - powiedziała PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz.

"Widzimy, że inflacja spada (...), do końca roku powinna być jednocyfrowa, a w przyszłym roku oczekiwane są dalsze spadki" - powiedziała PAP wiceszefowa MFiPR podczas 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W jej opinii w tym roku nie grozi nam scenariusz recesyjny, wzrost PKB wynosie ok. 1 proc., natomiast w 2024 roku spodziewany jest wzrost na poziomie 3-4 proc. Jak zaznaczyła, mimo dwóch plag - pandemii i wojny - polska gospodarka wychodzi z globalnych zawirowań "obronną ręką" o czym świadczą m.in. dane o niskim bezrobociu i spadającej inflacji.

Wiceminister powołała się też, na opublikowany podczas wakacji amerykański ranking atrakcyjności inwestycyjnej, zgodnie którym Polska znalazła się na drugim miejscu w Europie i 13 na świecie. "Jesteśmy w złotym wieku polskiej gospodarki ekstremalnie trudnych czasów" - podsumowała Emilewicz.

Zapytana została jakiej decyzji spodziewa się po rozpoczętym we wtorek posiedzeniu RPP. "Czekamy na komunikat Rady Polityki Pieniężnej dotyczący obniżki stóp procentowych" - odpowiedziała wskazując, że podobnego zdania jest większość analityków.

Ekonomiści pytani przez PAP uważają, że RPP na wrześniowym posiedzeniu rozpocznie cykl cięć stóp procentowych; ich zdaniem spadną one o 0,25 pkt. proc.

RPP ostatniej zmiany stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r., kiedy główna stopa procentowa banku centralnego została podniesiona do 6,75 proc. Po lipcowym posiedzenia RPP prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Rada podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek. Jako jeden z warunków rozpoczęcia cyklu obniżek szef NBP wymienił spadek inflacji poniżej 10 proc.

Z szybkiego szacunku inflacji w sierpniu opublikowanego przez GUS wynika, że inflacja liczona rok do roku spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca się nie zmieniła.

Na ostatnim decyzyjnym posiedzeniu, w lipcu, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tym samym utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., stopę lombardową na poziomie 7,25 proc.; stopa depozytowa pozostała na poziomie 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli nadal wynosi 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

W ubiegłym tygodniu Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 5 i 6 września. Termin ten oznacza, że data posiedzenia została ponownie zmieniona. Wcześniej bowiem NBP podawał w kalendarium, że posiedzenie zostało przesunięte z pierwotnie planowanych 5 i 6 września na 12 i 13 września.