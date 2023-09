Biznes i technologie

Forum w Karpaczu: G. Piechowiak: wymiana lamp ulicznych spowoduje spadek kosztów oświetlenia o ok. 50 proc. (wideo)

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 14:19

Wymiana lamp na ulicach polskich miast i wsi spowoduje spadek kosztów oświetlenia o ok. 50 proc. - powiedział we wtorek w Karpaczu wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. Budżet programu pt.: "Rozświetlamy Polskę" to miliard złotych.