Na 5 września 2023 roku Lotnisko Chopina obsłużyło ok. 12,5 mln pasażerów w tym roku – poinformował we wtorek w Karpaczu członek zarządu PPL ds. korporacyjnych Witold Janiszewski.

Janiszewski podczas jednego z paneli 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu przekazał, że stołeczny port na dzień 5 września 2023 obsłużył od początku roku ok. 12,5 mln pasażerów.

Przedstawiciel PPL zwrócił uwagę, że stołeczne lotnisko ma swoje ograniczenia i zagrożeniem jest jego przepustowość. Podkreślił, że Lotniska Chopina nie da się rozbudować, a to, że znajduje się "6 minut" od centrum Warszawy jest jego plusem jak i "przekleństwem". Dodał, że operacje lotnicze nie mogą być też wykonywane od godzin nocnych do wczesnych porannych.

Janiszewski dodał, że ruch w stołecznym porcie odbudowuje się i zbliża do granicy sprzed pandemii (minus 2,1 proc.). Zwrócił uwagę, że w sierpniu br. lotnisko obsłużyło blisko 2 mln osób; podobnie było w lipcu. W tym miesiącu na lotnisku odprawiono ponad 1,9 mln osób. Był to wzrost o 0,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca w najlepszym w historii portu przedpandemicznym 2019 r.

"Tegoroczne wakacje to idealny przykład szczytu możliwości tego lotniska. W tzw. peakach, czyli kiedy jest najwięcej startów i lądowań, Lotnisko Chopina wykorzystuje już 100 proc. swoich możliwości" - powiedział Janiszewski.

Przedstawiciel PPL dodał, że przed pandemią COVID-19 "odsunięto trochę widmo zatkania lotniska, które było sygnalizowane już w 2019 r." Zwrócił uwagę, że wówczas polskie porty lotnicze obsłużyły blisko 50 mln pasażerów, z czego stołeczny port niemal - 19 mln. Dodał, że w 2023 r. polskie lotniska prawdopodobnie przekroczą barierę 50 mln pasażerów.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku odprawiono tam ponad 14,4 mln podróżnych.