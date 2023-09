Brak zaufania społecznego prowadzi do dysfunkcji społeczeństw, konfliktów i wszelkich konsekwencji z tego wynikających - mówiła w środę na Forum Ekonomicznym w Karpaczu prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Argumentowała, że ZUS, budując zaufanie do państwa, wpływa na wzrost zaufania społecznego.

Prof. Uścińska wzięła udział w panelu Forum, odbywającym się w ramach kampanii Nasze Maki, który poświęcono budowaniu kapitału społecznego. Zwróciła uwagę, że pojęcie kapitału społecznego wzbudza największe zainteresowanie naukowe wśród socjologów, następnie teoretyków zarządzania, a następnie ekonomistów - w kontekście wpływu kapitału społecznego na gospodarkę.

Szefowa ZUS przypomniała, że wśród wielu koncepcji kapitału społecznego wspólnym mianownikiem są przejawy samoorganizowania się ludzi i ich zaangażowania na różnych poziomach, w różny sposób. "Opieramy się na człowieku, że on gdzieś się chce organizować, ale najistotniejszym źródłem kapitału społecznego jest rodzina, kształtująca m.in. zdolność wchodzenia w relacje z innymi osobami" - przypomniała.

"Kapitał społeczny jest dobrem publicznym i prywatnym. To nie jest absolutnie truizm. Jest dobrem prywatnym w takim znaczeniu, że jest pewną wartością, jeżeli człowiek ma zdolności organizowania siebie i innych. A to przekłada się na interes publiczny w znaczeniu czy podziału terytorialnego państwa czy gospodarki czy w ogóle państwa" - uświadamiała szefowa ZUS.

Dodała, że kapitał społeczny tworzą formalne i nieformalne sieci społeczne ludzi, którzy chcą poświęcić czas, pieniądze w jakiś takich dobrych intencjach. Musi to być oparte na zaufaniu, wspólnych wartościach członków tych społeczności - zaznaczyła.

"(Francis) Fukuyama mówi, że kapitał społeczny jest atrybutem stabilności społecznej pod warunkiem, że mamy ustabilizowany system polityczny i prawny. To są też kwestie nieformalnych zasad, wartości, norm etycznych dla określonej grupy" - wskazała.

Odnosząc się do ekonomicznego podejścia do problemu prof. Uścińska przypomniała, że raporty Banku Światowego ujmują kapitał społeczny przez pryzmat, jak wiele osób organizuje się w różny sposób, zarówno w organizacjach formalnych, nieformalnych, pozarządowych. "Ma to wpływ później na kwestie wzrostu gospodarczego i społecznego" - zauważyła prof. Uścińska.

Zastrzegając, że trudno jest ustalić pomiar kapitału społecznego od strony ekonomicznej, wskazała, że socjologowie pytają, ile ludzi dobrowolnie bierze udział we wszystkich grupach, a więc np. jaka jest frekwencja wyborcza. Można też mierzyć poziom kapitału społecznego poprzez dysfunkcjonalności, czyli np. poziom przestępczości, odsetek rozwodów czy poziom spożycia alkoholu.

Odwołując się do badań opinii, narzędziem może być mierzony poziom bezpieczeństwa obywateli czy wskaźniki zaufania do instytucji państwowych. "Zarządzam dużą instytucją publiczną odpowiedzialną za bezpieczeństwo państwa i to zaufanie publiczne budujemy przez ostatnie lata od bardzo niskiego poziomu. Ten wzrost jest duży, bo w perspektywie kilku lat to prawie 30 proc" - wskazała.

"Na pewno my dokonaliśmy takiego resetu, że jesteśmy dla ludzi, żeby służyć obywatelom. Myślę, że największa próba miała miejsce po pandemii. Dostaliśmy bardzo dużo nowych zadań, m.in. przejęliśmy nowy filar świadczeń rodzinnych - już w sposób bardzo nowoczesny, zautomatyzowany; wykonując przy tym optymalizację kosztów" - wymieniła prezes ZUS.

"To otwarcie się, ta sprawność obsługi - to wszystko decyduje, że w badaniu opinii jesteśmy instytucją, która buduje to zaufanie. Jeszcze bardzo dużo pracy jest do zrobienia m.in. przy wsparciu kobiet, które chcą wrócić do pracy po urlopach macierzyńskich, (…) żeby kobiety miały dostęp do instrumentów, z których mogą skorzystać: często te instrumenty są rozproszone" - przyznała.

"Do czego może doprowadzić brak zaufania społecznego? Wszyscy badacze patrzący na aspekt implementacyjny mówią, że to prowadzi do dysfunkcji społeczeństw i - mówiąc bardzo dyplomatycznie - piszą, że to prowadzi do konfliktów i wszelkich konsekwencji z tego wynikających" - podkreśliła Uścińska.