Wszyscy ministrowie ds. rolnictwa państw przyfrontowych wskazują, że przedłużenie zakazu wwozu ukraińskiego zboża jest bardzo ważne, robimy wszystko żeby tak się stało – mówił w środę w Karpaczu minister rolnictwa Robert Telus.

Szef resortu rolnictwa w środę podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu relacjonował przebieg zakończonego we wtorek w Hiszpanii nieformalnego spotkania ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej.

Wskazując, iż spotkanie to nie miało formalnego charakteru, Telus zapewnił, iż było ono bardzo ważne, bo rozmawiano o m.in. wydłużeniu wwozu ukraińskiego zboża do tzw. państw przyfrontowych.

"Wszyscy ministrowie piątki (przyfrontowej - PAP) mówią, że przedłużenie zakazu jest bardzo ważne dla naszych rolników i będziemy robić wszystko, by tak się stało" - powiedział minister.

Przypomniał, że Polska postuluje, aby zakaz wwozu został przedłużony do końca roku.

Jego zdaniem decyzja, by embargo utrzymać do 15 września br. była "decyzją polityczną, a nie merytoryczną". Przyznał jednocześnie, że Bułgaria potrzebuje słonecznika, stąd władze tego państwa nie chcą blokować jego przywozu z Ukrainy.

Minister podkreślił, że Polska "naciska na elastyczność" w tej sprawie. Przypomniał, że Polska postuluje, aby rozszerzyć listę produktów objętych zakazem wwozu z Ukrainy o maliny.

Robert Telus dodał, że Polska przyłącza się też do postulatu komisarza Janusza Wojciechowskiego, by wprowadzić dopłaty do tranzytu, tak by pomóc w stworzeniu korytarzy solidarnościowych.

Szef MRiRW przekonywał na konferencji, iż mimo zakazu wwozu ukraińskich zbóż do państw przyfrontowych import produktów na rynek europejski nadal trwa. "To zamknięcie importu do 5 krajów w niczym nie przeszkadza" - zaznaczył.

Minister skrytykował też europarlamentarzystów z innych opcji politycznych, którzy 31 sierpnia nie wzięli udziału w debacie PE nt. przedłużenia zakazu wwozu. Podkreślił, że w tej dyskusji wzięli udział tylko przedstawiciele PiS.

Telus zapowiedział, że jeśli KE nie przedłuży zakazu, to Polska jest gotowa do wprowadzenia własnych, krajowych przepisów w tej sprawie, które mogłyby zacząć obowiązywać od 16 września.