Priorytetem na agendzie Unii Europejskiej jest nadal zielona energia i o tym muszą pamiętać przedsiębiorcy, którzy w tej perspektywie finansowej będą jednym z większych odbiorców środków europejskich - powiedziała w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Według minister innowacje w małych firmach są na zdecydowanie innej, mniejszej skali, niż w dużych firmach. "To wynika nie tylko z innego budżetu, ale też z tego, że małe i mikro firmy nie chcą inwestować w ryzykowne działania i wolą sprawdzone technologie, wiedzą, że to przyniesie efekt od razu" - powiedziała Jarosińska - Jedynak PAP.PL podczas forum w Krynicy.

Podkreśliła, że cały czas przedsiębiorcy są zachęcani do wykorzystywania środków europejskich, m.in. w ramach programów takich jak Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Polska Wschodnia czy programów regionalnych zarządzanych przez marszałków województw.

"Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program, który w głównej mierze skierowany jest na wsparcie przedsiębiorczości. Przeznaczone jest na to 8 miliardów euro, to ogromne środki" - powiedziała.

Przypomniała, że priorytetem na agendzie Unii Europejskiej jest nadal zielona energia i o tym muszą pamiętać przedsiębiorcy. "To głównie wprowadzanie obiegu zamkniętego, odnawialne źródła energii, zielone usługi. A w tej perspektywie finansowej przedsiębiorcy będą jednym z większych odbiorców środków europejskich" - wskazała i dodała, że nie ma słabszych regionów, a przedsiębiorcy w całej Polsce chcą się rozwijać.

Zapytana o to, co chce zrobić dla regionu jako kandydatka PiS z okręgu 14 krośnieńsko - przemyskiego, odpowiedziała, że główne działania skupione nadal będą na samorządzie. "Chcę, aby ta część Polski rozwijała się tak samo jak inne regiony. Stoimy przed różnymi wyzwaniami, jak inwestycje wodno-kanalizacyjne na terenach górzystych, które są trudne do realizacji, ale konieczne. Zrównoważony rozwój małych miejscowości jest dla mnie bardzo istotny" - podsumowała minister Jarosińska - Jedynak.