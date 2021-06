FPP apeluje o pomoc Białorusinom m.in. w znalezieniu pracy w Polsce

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o pilne wprowadzenie rozwiązań, które pomogą Białorusinom przybywającym do Polski. Trzeba natychmiast uprościć procedury zatrudnienia Białorusinów w Polsce, zapewnić opiekę medyczną i pomoc w zorganizowaniu życia w Polsce. Ponadto FPP proponuje bezpłatną pomoc dla Białorusinów w zakresie procedur formalnych i kontaktów z urzędami oraz przy poszukiwaniu pracy.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 15-06-2021, 12:26

Swietłana Walczak, ekspert ds. polityki migracyjnej Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP): Pomoc Białorusinom przybywającym do Polski jest niezbędna natychmiast. fot. FPP

Sytuacja na Białorusi jest bardziej dramatyczna niż się wydaje. Od sierpnia 2020 roku na Białorusi zarejestrowano już ponad 40 000 represjonowanych osób. Od 9 sierpnia 2020 roku ponad 10 000 Białorusinów wyjechało do Polski, ale tylko 600 osób zwróciło się z prośbą o ochronę międzynarodową.

Pomoc dla Białorusinów przybywających do Polski niezbędna

- Pomoc Białorusinom przybywającym do Polski jest niezbędna natychmiast. Nie można zwlekać, bo to dla tych osób często kwestia dalszego przetrwania. Sytuacja na Białorusi jest bardzo trudna – a Polska jest najważniejszym partnerem, który może wspierać tamtejsze procesy demokratyczne. Kluczowe jest, by pomoc miała zastosowanie do wszystkich Białorusinów, nie tylko tych którzy wnioskowali o azyl lub status uchodźcy. Trzeba pamiętać, że ci ludzie opuścili swoje domy, pracę i rodzinę. Ci, którzy wspierali opozycję w wyborach prezydenckich albo zdążyli uciec z Białorusi i schronić się poza granicami, w tym w Polsce – albo ślad po nich zaginął. Białorusini potrzebują naszej pomocy! Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oferuje Białorusinom bezpłatną pomoc – prosimy o zgłaszanie się pod adresem: biuro@federacjaprzedsiebiorcow.pl lub pod numerem telefonu i viber: +48734477773” – alarmuje Swietłana Walczak, ekspert ds. polityki migracyjnej Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego.