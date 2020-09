FPP: Producenci powinni pokrywać koszty recyklingu opakowań po napojach

Według badań Ibris 96 proc. Polaków uważa, że opakowań jest za dużo, a produkty powinny być pakowane inaczej. Ponad 51 proc. oczekuje, że to producenci pokryją koszty przetwarzania opakowań po napojach. Aż 95 proc. Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego, a 86 proc. oczekuje, że rząd zrobi to jak najszybciej.

System kaucyjny – czyli opłata i zwrot opakowań po napojach powinien obejmować opakowania (butelki i puszki) plastikowe (PET), metalowe oraz szklane. Zwrot opakowań powinien być możliwy w każdym punkcie handlowym, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów – w oparciu o krajowy kod kreskowy. Placówki handlowe otrzymywałyby opłatę logistyczną za prowadzenie punktów zbiórki w ramach krajowego systemu kaucyjnego. Kaucja nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT – co potwierdzają Polacy w badaniach: aż 78% deklaruje, że kaucja nie powinna być opodatkowana VAT-em1. Niezależny operator odpowiadałby za zliczanie obrotu /liczby opakowań/, dokonywałby rozliczeń z producentami i sklepami oraz kierowałby opakowania do recyklerów. Producenci – w ramach finansowania systemu – ponosiliby opłatę producencką.

- Polska jeszcze w 2020 roku powinna poddać recyklingowi 50% odpadów komunalnych, czyli bazując na danych GUS około 6 mln ton. Tymczasem poziom recyklingu w roku 2018 r. sięgał zaledwie ok. 26,1%. Przyczyną takiej sytuacji jest słaby poziom odzysku odpadów i duże obciążenia finansowe gmin, które realizują te zadania. W ramach ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producentów) to producenci powinni finansować zbieranie i recykling odpadów. Jeszcze w tym roku Polska ma obowiązek wdrożyć dyrektywę europejską dotyczącą m.in. rozszerzonej odpowiedzialności producentów za opakowania (ROP). Należy rozdzielić dwa strumienie odpadów opakowaniowych: opakowania po napojach, dla których ROP powinna być realizowana przez wprowadzenie jednego, powszechnego systemu kaucyjnego (depozytowego). Dla pozostałych opakowań ROP powinna oznaczać finansowanie przez producentów określonych czynności dotyczących odpadów po opakowaniach w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych. W obu przypadkach podmiotem odpowiedzialnym i finansującym w ramach ROP powinni być producenci, którzy wprowadzają opakowania na rynek. Obecnie to przede wszystkim mieszkańcy gmin płacą za odbiór i przetwarzanie odpadów po opakowaniach – mówi Sylwia Szczepańska, dyrektor ds. dialogu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).