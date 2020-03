Fracht FWO Polska otwiera oddział w Szczecinie

Szczecin, to kolejny po Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu oddział Fracht FWO Polska. Siedziba firmy mieści się w Warszawie. Fracht umiejscawia swoje placówki w najbardziej istotnych regionach dla rozwoju usług logistycznych. Operator wykorzystuje różne środki i gałęzie transportu – drogowy, lotniczy, morski i kolejowy, a także transport śródlądowy i multimodalny. Obsługuje ładunki kontenerowe, całopojazdowe i częściowe, chłodnicze, realizuje dostawy project cargo oraz just-in-time, w tym transporty expressowe.

Decyzja o uruchomieniu oddziału Fracht FWO na Pomorzu Zachodnim podyktowana była dynamicznym rozwojem portów Szczecin i Świnoujście, które tworzą jeden z największych zespołów portowych w regionie Bałtyku.

- Uruchomienie oddziału w tym regionie było strategiczną decyzją. Szczecin i Świnoujście mają ogromny potencjał rozwoju nie tylko w obszarze transportu morskiego, ale też w zakresie obsługi żeglugi śródlądowej i łączenia szlaków morskich z rzecznymi. Wykorzystując wszystkie gałęzie transportowe w naszej działalności ma to istotne znaczenie dla dalszego rozwoju usług i obsługi klienta - mówi Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht FWO Polska.

Porty w Szczecinie i Świnoujściu usytuowane są na najkrótszej drodze łączącej Skandynawię ze środkową i południową Europą, a także państwa nadbałtyckie z portami zachodniej Europy. Port w Szczecinie, oddalony od morza o 68 km, umożliwia dotarcie drogą morską w głąb lądu i połączenie z portami śródlądowymi oraz europejskimi szlakami rzecznymi. Z kolei port w Świnoujściu ma bezpośredni dostęp do morza i ponad 5 km nabrzeży. W 2019 roku porty te obsłużyły łącznie ponad 32 mln ton ładunków. Rozpoczęto też inwestycje mające na celu zwiększenie ich możliwości przeładunkowych. Do końca 2023 r. mają zakończyć się prace nad pogłębieniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin, co umożliwi obsługę statków o nośności powyżej 40 tys. ton. Władze portowe podjęły też decyzję o budowie Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu, który ma pełnić funkcję hub-u, będącego w stanie przyjmować największe kontenerowce jakie mogą wchodzić na Bałtyk z roczną zdolnością przeładunkową do 1,5 miliona TEU.

- Szczeciński oddział Fracht FWO Polska skupi się głównie na obsłudze polskich firm, którym chcemy zaoferować kompleksowe usługi w zakresie transportu kontenerów morskich różnych grup ładunków. Usytuowanie w pobliżu szlaków i portów śródlądowych stwarza też dodatkowe możliwości w obsłudze project cargo i przemysłu ciężkiego – podkreśla Ewa Jednaki, kierownik oddziału w Szczecinie Fracht FWO Polska.