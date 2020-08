Fracht FWO Polska poszerza skalę działalności w transporcie morskim

W lipcu Dział Project Cargo Fracht FWO zrealizował skomplikowaną logistycznie dostawę, z polskich zakładów produkcyjnych do portu Veracruz w Meksyku, trzech wielkogabarytowych elementów filtra powietrza, każdy o szerokości od 4 do 5 metrów i wysokości od 4 do ponad 6 metrów. Organizując łańcuch dostawy, specjaliści Fracht FWO Polska oprócz transportu morskiego (krótkiego i dalekiego zasięgu) korzystali także z transportu śródlądowego i drogowego. Dwa największe ładunki zostały przewiezione barką z Elbląga do portu morskiego w Gdańsku. Trzeci dostarczono transportem drogowym. W gdańskim porcie te trzy elementy zostały załadowane na statek typu coaster (jednostka krótkiego zasięgu) płynący do Bremerhaven, gdzie przeładowano je na statek oceaniczny do meksykańskiego portu Veracruz. Do zadań specjalistów z Działu Project Cargo Fracht FWO należało też załatwienie wszelkich formalności związanych z dokumentacją transportową i celną.

- Przy organizacji tego typu dostawy liczy się precyzja planowania każdego etapu podróży i dobór sprawdzonych partnerów, tj. przewoźników, armatorów czy firm przeładunkowych w portach morskich - wyjaśnia Agnieszka Matysiak, kierownik projektu, Fracht FWO Polska.

- Swego rodzaju ograniczeniem okazało się znalezienie jednostki oceanicznej, która przyjmie na swój pokład ładunek o takich rozmiarach. Pierwotnie planowany transport na statku typu ro-ro nie miał szans realizacji z uwagi na rozmiary ramp załadunkowych - dodaje Agnieszka Matysiak. Wybór padł zatem na serwis kontenerowy, gdzie ładunki typu break-bulk nadal należą do rzadkości, a armatorzy pracują tylko z wyspecjalizowanymi spedytorami, do jakich bez wątpienia należy Fracht FWO.

Na początku lipca Fracht FWO wyczarterował też statek z Hamburga do Gdańska, aby przewieźć zbiornik o długości ponad 26 m, średnicy prawie 5 m oraz wadze 88 ton. W gdańskim porcie zbiornik przeładowano na ponton, którym popłynął do Płocka. Tutaj Fracht FWO odpowiadał za organizację transportu morskiego, jak też organizację przeładunków w portach morskich oraz załatwienie wszelkich formalności związanych ze spedycją morską.