Fracht FWO stale zwiększa wolumeny aircargo

W tym roku Fracht FWO obsłużył już kilka tysięcy przesyłek, w tym kilkadziesiąt dostaw ładunków ponadgabarytowych, tak jak transformatory do stacji energetycznych w USA czy olbrzymie elementy filtrów powietrza do Meksyku. Jednak nie mniej istotnym obszarem w portfolio usług Fracht jest obsługa przesyłek drobnicowych, zarówno w transporcie morskim kontenerowym jak i lotniczym. Ten ostatni segment usług, pomimo wielu wyzwań związanych z pandemią Covid-19 i ograniczeniami w transporcie lotniczego cargo, jak chociażby brak stabilności rejsowych lotów, czy ograniczona przestrzeń ładunkowa w lukach samolotów pasażerskich, Fracht FWO dynamicznie je rozwija.

Operator posiada rozbudowaną sieć logistyczną, którą tworzy obecnie 110 oddziałów Grupy Fracht zlokalizowanych na wszystkich kontynentach. Współpracuje też ze sprawdzonymi agentami linii lotniczych, a jego sieć partnerska obejmuje ponad 300 biur w portach lotniczych w ponad 50 krajach. To dzięki temu Fracht FWO może szybko i sprawnie organizować zarówno transporty ponadgabarytowe jak i drobnicowe w dowolne miejsce na świecie.

- Dzięki wykorzystaniu tak dużego potencjału globalnej sieci, mimo trudności związanych z mniejszą dostępnością wolnych powierzchni ładunkowych i nie zawsze możliwym wcześniejszym bukingiem, możemy realizować regularne dostawy różnych grup ładunków dla klientów, praktycznie z każdej branży – mówi Justyna Czerwińska, kierownik Działu Spedycji Lotniczej, Fracht FWO Polska.

Przesyłki paletowe do Hongkongu i Libanu

Ostatnim przykładem tego typu realizacji są dostawy organizowane przez Dział Spedycji Lotniczej dla branży kosmetycznej i health & care. Przewożonym ładunkiem są perfumy, dostarczane do Hongkongu. Co warto podkreślić, perfumy w transporcie lotniczym zaliczane są do grupy ładunków niebezpiecznych i podlegają odrębnym przepisom IATA DGR (Dangerous Good Regulations). Fracht posiada wymagany przy tego typu transportach Certyfikat IATA DGR kat.6. Dzięki sprawnej organizacji całego procesu transportowego, którą lokalnie wsparł oddział Grupy Fracht w Hongkongu, perfumy dostarczane są do klienta w ciągu 3 dni od odbioru od nadawcy w Polsce. Drugim przykładem jest kompleksowa organizacja transportu i przeładunków suplementów diety przewożonych z fabryki w południowej Polsce na lotnisko w Bejrucie. W przypadku organizacji tych dostaw kluczowe znaczenie ma nie tylko szybki czas realizacji, ale także specyfika ładunku. Suplementy diety są bowiem środkiem spożywczym szczególnie podatnym na działanie wilgoci. Wobec braku bezpośredniego połączenia lotniczego, spedytorzy Fracht FWO muszą precyzyjnie planować trasę całego przelotu tak, aby wrażliwy ładunek jak najszybciej dotarł na libańskie lotnisko przy jak najmniejszej liczbie przeładunków, podczas których mogłoby dojść do jego uszkodzenia.