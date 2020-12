Fracht FWO zapowiada dynamiczny rozwój w roku 2021 usług project cargo

Fracht FWO specjalizuje się w obsłudze transportów ponadnormatywnych i jest jednym z największych graczy na rynku tego typu usług w Polsce. Operator realizuje łańcuchy dostaw głównie dla branży energetycznej, oil & gas, maszynowej, chemicznej i motoryzacyjnej, z wykorzystaniem wszystkich gałęzi transportu - drogowego, lotniczego, kolejowego, śródlądowego i morskiego, włączając w to organizację czarterów zarówno morskich, jak też lotniczych. Rokrocznie Fracht FWO realizuje kilkadziesiąt skomplikowanych logistycznie zleceń dla inwestycji w Polsce i na świecie, tak jak dostawa ponad 100 tonowych zbiorników wody zasilającej z Opola do Jaworzna, czy transport urządzeń o podobnym ciężarze z Polski i Czech do USA, z wykorzystaniem wyczarterowanych samolotów typu Antonow – AN 124.

W organizacji transportów ponadnormatywnych kluczową rolę odgrywa wyspecjalizowany, dedykowany zespół profesjonalistów, który precyzyjnie planuje i nadzoruje realizację każdego projektu dostawy ładunku ponadnormatywnego. Kierownicy projektów w Dziale Ładunków Ciężkich i Ponadnormatywnych, odpowiedzialni za realizację często bardzo skomplikowanych logistycznie dostaw, muszą wykazać się dużym doświadczeniem i fachową wiedzą spedycyjną oraz inżynieryjną. Kluczowe znaczenie ma znajomość dokumentacji technicznych i procedur administracyjnych, związanych np. z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przejazdy ponadgabarytowe po drogach publicznych, czy też umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej i znajomość terminologii dotyczącej danej branży.

Ponad 100-tonowe transformatory do Belgii

Najnowszym przykładem tego typu realizacji jest, trwająca łącznie 3 tygodnie, dostawa trzech transformatorów z Polski do Belgii. Zespół Fracht FWO Polska odpowiadał za kompleksową organizację i nadzór nad transportem i przeładunkami z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, od odbioru urządzeń w Polsce do rozładunku w miejsca posadowienia. Projekt podzielono na kilka etapów. Najpierw transformatory przetransportowano specjalnymi naczepami drogowymi do terminala morskiego w Trójmieście, gdzie za pomocą dźwigu pływającego zostały przeładowane na specjalnie wyczarterowany statek, który dostarczył ładunek do belgijskiego portu w Ghent, z uwzględnieniem ograniczeń nawigacyjnych wynikających z położenia portu i dostępnej infrastruktury. Następnie transformatory przeładowano na specjalistyczne naczepy modułowe, na których urządzenia dowieziono na miejsce posadowienia.