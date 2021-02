Francja: Miesiąc lockdownu kosztowałby gospodarkę 15 mld euro

Jak oświadczył minister w wywiadzie dla RTL, obowiązujące restrykcje - godzina policyjna od 18 do 6 rano - to koszt ok. 6 mld euro miesięcznie. Według Le Maire'a obecne środki przeciwepidemiczne spełniają swoją rolę, wobec czego dalsze ich zaostrzanie nie jest konieczne.

Polityk odniósł się również do protestu restauratorów, którzy zaczęli ignorować przepisy i otwierać swoje lokale. Jak zapowiedział, ci którzy będą łamać prawo, stracą dostęp do funduszy pomocowych przez miesiąc, a w przypadku recydywy, stracą go na stałe.

Le Maire zapowiedział również zwiększenie kontroli w sklepach, by zapewnić, że przestrzegane są zasady sanitarne dotyczące liczby klientów - 1 klient na 10 metrów kwadratowych powierzchni lokalu. Łamiących przepisy spotka "najpierw mandat, a później zamknięcie" lokalu - dodał minister.