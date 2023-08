Biznes i technologie

Francja: ministerstwo rolnictwo przewiduje, że produkcja wina w 2023 roku wyniesie od 44 do 47 mln hektolitrów

Autor: PAP

Data: 08-08-2023, 18:25

Według pierwszych szacunków opublikowanych we wtorek przez służby Ministerstwa Rolnictwa we Francji zbiory w 2023 r. są „na średnim poziomie” z ostatnich lat i wyniosą od 44 do 47 mln hektolitrów, jednak prognozy te są jeszcze niepewne z powodu ataków pleśni w regionie Bordeaux.