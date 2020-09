Francuski Airbus obiecuje samoloty wodorowe do 2035 roku

Koncern Airbus chce jako pierwszy z branży lotniczej wprowadzić do użytku samolot wodorowy. Francuskie media opisują we wtorek trzy projekty samolotów koncernu pod hasłem ZEROe („e” od „emisji zanieczyszczeń”). Samolot ma powstać do 2035 roku.