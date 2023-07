Nuward, filia francuskiego koncernu EDF złożyła do dozoru jądrowego Francji ASN wniosek o wydanie opinii dla projektu małego reaktora modułowego (SMR) - również nazwanego Nuward. Modelem tym zainteresowane jest m.in. polskie Respect Energy.

Jak poinformował EDF, do ASN (Autorite de Surete Nucleaire) trafił wniosek o wydanie tzw. wczesnej opinii do planowanych rozwiązań projektowych i bezpieczeństwa technologii Nuward. Wniosek zawiera założenia dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, ogólne ramy projektu czy główne zasady zarządzania ryzykiem. Zgodnie z francuskim prawem dozór jądrowy może przekazać swoje uwagi czy zalecenia do projektu, które powinny być uwzględnione w późniejszym wniosku o licencję na budowę.

EDF już na wcześniejszym etapie projektu - w fazie koncepcyjnej - zaczął współpracować z dozorami jądrowymi z Francji, Czech i Finlandii. "To innowacyjne podejście. To pozwala nam opracować projekt uniwersalny, w znacznym stopniu akceptowany przez dozory jądrowe" - tłumaczył PAP wiceprezes EDF Vakis Ramany. Francuski koncern w 2021 r. stworzył komitet doradczy z udziałem przemysłu, świata nauki, ale i potencjalnych klientów na Nuward, m.in. z Indii, Czech, Finlandii, Kanady i Włoch, aby końcowy projekt dopasować do oczekiwań rynku.

Nuward to zespół dwóch reaktorów wodnych ciśnieniowych po 170 MWe każdy. W projekt ten zaangażowany jest szereg firm i instytucji z Francji, a także z Belgii. EDF planuje, że budowa pierwszego takiego reaktora ruszy we Francji ok. 2030 r.

Partnerem EDF w Polsce, jeśli chodzi o technologię Nuward, jest Respect Energy. Na mocy umowy o wyłącznej współpracy Respect Energy i EDF pracują nad potencjalnymi lokalizacjami i biznesplanami.

Respect Energy jest operatorem i sprzedawcą energii odnawialnej obsługującym wytwórców zielonej energii w Europie i oferującym energię elektryczną w 100 proc. ze źródeł odnawialnych: hydroenergetyki, wiatru, biogazu i fotowoltaiki. Firma skupia niezależnych producentów energii, jak również inwestorów w obszarze OZE. Działa w Polsce, a także na 23 innych europejskich rynkach energetycznych. W 2022 r. spółka osiągnęła szacowaną sprzedaż na poziomie 2,3 mld euro.