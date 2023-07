Jak podał tvn24.pl, we Francji wzost cen nie jest już tak szybki. Zdaniem ministra finansów Bruno Le Maire, ta sytuacja utrzyma się w najbliższych tygodniach. Równocześnie ostrzegł kilku dużych graczy z branży spożywczej, które nie obniżyły cen swoich produktów.

Francuski minister ostrzega firmy z branży spożywczej, aby obniżały ceny /fot. Unsplash

Rząd nakazuje obniżać ceny żywności

Jak czytamy, francuski minister w ubiegłym miesiącu informował, że 75 dużych graczy z branży spożywczej zobowiązało się do obniżenia cen setek produktów od lipca.

Jednak nadal jest czterech lub pięciu głównych graczy w branży spożywczej, którzy nie zastosowali się do żądania obniżenia cen wystosowanego przez rząd. Minister finansów zagroził ujawnieniem ich nazw do przyszłego tygodnia, jeśli nie zmienią swojej decyzji - czytamy na tvn24.pl

Le Maire ponadto zapowiedział spadek cen m.in. drobiu, zbóż, makaronu czy oleju.

Francja zmaga się z inflacją

Tvn24.pl powołując się na dane unijnego urzędu statystycznego Eurostat podaje, że inflacja we Francji w maju wyhamowała do 6 proc. rok do roku, z 6,9 proc. w kwietniu. To najniższy poziom od roku. Ceny żywności nadal rosły jednak w dwucyfrowym tempie - o 14 proc. rok do roku.

W marcu br. było to rekordowe blisko 16 proc.

Więcej na tvn24.pl