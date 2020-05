Fresh Logistics stworzyło procedury dla kierowców

Jest rzeczą oczywistą, że nie wszystkie osoby biorące udział w organizacji łańcucha dostaw mogły zostać w domu i skorzystać z pracy zdalnej. Do tej grupy należą właśnie nasi kierowcy, a także pracownicy magazynowi. To właśnie oni działają na pierwszej linii logistycznego frontu. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za zaangażowanie i odwagę, ponieważ to właśnie dzięki nim świat się nie zatrzymał, a my możemy na sklepowych półkach znaleźć niezbędne produkty – mówi Marcin Turski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta Fresh Logistics Polska sp. z o.o.