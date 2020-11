Fresh Logistics uruchomił dwie nowe hale magazynowe

Centrum dystrybucyjne w Wojanowie, zlokalizowane na północy Polski to 2 858 m2 powierzchni przeładunkowej oraz aż 7 448 m2 magazynu wysokiego składowania, który pomieści 12 840 palet. Magazyn podzielony został na cztery komory, z różnymi zakresami temperatur, co daje możliwość magazynowania towarów wymagających różnych warunków termicznych, od 0°C do +15°C, oraz realizacji usług dodatkowych m.in. takich jak co-packing czy etykietowanie.

W celu zminimalizowania zagrożenie dla środowiska firma zainwestowała w wysokosprawny i nisko energetyczny system chłodzenia oparty o znikome ilości amoniaku i glikolu. Ponadto, z instalacji chłodu odzyskiwana jest energia cieplna na potrzeby procesu rozmrażania chłodnic wentylatorowych. Instalacja posiada pełen monitoring pracy i stanu urządzeń za pomocą systemów IT, gwarantując tym samym właściwą temperaturę, a co najważniejsze bezpieczeństwo składowanych produktów spożywczych.

Magazyn wyposażony jest w najnowsze rozwiązania przeciwpożarowe oraz energooszczędne oświetlenie typu LED, z czujkami ruchu, a także awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Efektywność procesów magazynowych wspierają wózki litowo-jonowe, przystosowane do trudnych warunków pracy w magazynie chłodniczym. Ze względu na swój długi czas pracy są bardzo wydajne i gwarantują lepsze zdolności przeładunkowe, a brak konieczności inwestowania w akumulatorownię przyczynia się do lepszego wykorzystania powierzchni magazynowej. Nowoczesne wózki li-ion to mniejsze zużycie energii, a więc nie tylko korzyści finansowe, ale przede wszystkim troska o środowisko naturalne. Inne ciekawe rozwiązanie to zastosowanie elektronicznych klinów przy rampach magazynu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas rozładunku czy załadunku towaru.

Bliskość trójmiejskich portów oraz i ich dynamiczny rozwój sprawia, że nowe centrum dystrybucyjne w Wojanowie k/Gdańska jest dogodnym miejscem na wszelkie operacje przeładunkowe jednostek kontenerowych. Fresh Logistics Polska oferuje tego typu operacje zarówno w temperaturze kontrolowanej, od 0°C do +6°C, jak również w temperaturze otoczenia.

- Logistyka świeżych produktów spożywczych wymaga ciągłego inwestowania w najnowocześniejszą infrastrukturę, ponieważ tylko taka jest w stanie zapewnić najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności. Systemy operacyjne dedykowane do zarządzania magazynem, usługami dodatkowymi i transportem oraz ich integracja powodują, że nasza firma oferuje swoim klientom kompleksowe i bezpieczne rozwiązania logistyczne – komentuje Remigiusz Muller, Dyrektor Operacyjny Regionu, Fresh Logistics Polska.