Frigo Logistics będzie obsługiwać Auchan Retail Polska

Firma Frigo Logistics oraz wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej Auchan Retail Polska, podpisały umowę i nawiązują współpracę. Frigo Logistics rozpoczyna obsługę logistyczną w zakresie magazynowania i dystrybucji produktów głęboko mrożonych dla 113 sklepów sieci w całej Polsce. Operacje będą realizowane w modelu cross-dock wprost z magazynu w Radomsku.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 26-05-2021, 12:57

Start operacji magazynowych zostanie uruchomiony w drugiej połowie maja, w centrum dystrybucyjnym w Radomsku.

Każdego dnia centrum logistyczne w Radomsku będzie przygotowywało dla sieci Auchan ok. 15 tys. kartonów.

Frigo Logistics obsługuje już 8 największych sieci na Polskim rynku.

Auchan to kolejna z największych sieci handlowych, z którą Frigo Logistics nawiązało współpracę.

Start operacji magazynowych zostanie uruchomiony w drugiej połowie maja, w centrum dystrybucyjnym w Radomsku. Obsługa będzie prowadzona w ramach modelu cross-dock, co oznacza, że towar od dostawców po przyjęciu będzie od razu przygotowywany w oparciu o zamówienia sklepowe i bez magazynowania kierowany do dalszej wysyłki, do ponad 113 punktów sprzedaży Auchan w całym kraju.

Obsługa 51 sklepów

Każdego dnia centrum logistyczne w Radomsku będzie przygotowywało dla sieci Auchan ok. 15 tys. kartonów. Ponadto, dla 51 sklepów sieci Frigo Logistics będzie również świadczyło usługę transportową.

Kompletacja zleceń Auchan będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu głosowego voice picking, zwiększającego jej efektywność.

– Z przyjemnością nawiązujemy współpracę z Auchan. To drugi z klientów Frigo Logistics, którego obsługa będzie odbywać się w modelu cross-dock. Praca z produktami mrożonymi, które muszą być przechowywane w kontrolowanych i bardzo restrykcyjnych warunkach, wymaga dynamicznego, bezpiecznego i sprawnego działania na każdym etapie. Dlatego niezwykle cieszy nas zaufanie naszych partnerów, którzy powierzają nam obsługę produktów mrożonych w centrach dystrybucyjnych, a także, jak w przypadku Auchan, korzystają z oferowanych przez nas usług transportowych – mówi Prezes Zarządu Frigo Logistics, Kristof Verbruggen.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

– Ważnym elementem naszej nowej strategii w zakresie Zarządzania Łańcuchem Dostaw i Logistyką, jest dobór odpowiednich partnerów. To właśnie spowodowało, że po dokładnej analizie rynku zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie współpracy z Frigo Logistics, doceniając zarówno profesjonalizm, jak i partnerskie podejście zespołu. Jest to dla nas decyzja strategiczna, pozwalająca na zaoferowanie wspólnie najwyższego poziomu obsługi naszym klientom, dokonującym zakupów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w naszym sklepie internetowym. Oznacza ona również bliską współpracę w ramach dalszego rozwoju i optymalizacji systemu zaopatrzenia i dystrybucji produktów głęboko mrożonych dla całej naszej sieci – mówi Piotr Dopierała, dyrektor Logistyki i Supply Chain w Auchan Retail Polska

Podjęcie współpracy z siecią Auchan to kolejny krok na drodze do umacniania Frigo Logistics na pozycji lidera w obsłudze głównych sieci handlowych. Łącznie firma obsługuje już 8 największych sieci na Polskim rynku. Frigo Logistics nieustannie rozwija swoje zaplecze, dzięki czemu może z powodzeniem podejmować współpracę z kolejnymi klientami, również o zróżnicowanej specyfice. Ostatnio, za sprawą otrzymania Certyfikatu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD), operator logistyczny rozszerzył swoje szerokie portfolio oferowanych usług o transport leków – na terenie Polski i Unii Europejskiej.