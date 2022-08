Frigo Logistics dostawcą żywności do baz armii amerykańskiej w Polsce

Autor: oprac. AW

Data: 25-08-2022, 10:12

Frigo Logistics, operator logistyczny dla produktów głęboko mrożonych, a także dla produktów dry i fresh, air&sea, farmaceutycznych oraz płynnych produktów spożywczych przy użyciu wyspecjalizowanych cystern realizuje dostawy do wszystkich 18 jednostek wojsk amerykańskich znajdujących się w Polsce.

Frigo Logistics wyłącznym dostawcą żywności do baz armii amerykańskiej w Polsce; fot. mat. pras.

Wojska amerykańskie w Polsce

Wojska amerykańskie stacjonują na terenie Polski od 2012 roku. W ostatnich latach obecność żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych sukcesywnie się jednak zwiększała. Proces ten jeszcze bardziej przyspieszyła tocząca się wojna w Ukrainie. Z uwagi na konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą, w ostatnich miesiącach liczba wojsk USA przebywających obecnie na terenie Polski zwiększyła się do niemal 20 jednostek. Ich głównym celem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

Frigo Logistics dostarcza jedzienie

Frigo Logistics od niemal czterech lat dostarcza do armii amerykańskiej świeże, mrożone oraz suche produkty spożywcze. Są to m.in.: owoce i warzywa, dania gotowe, mięso, ryby i produkty mączne oraz zbożowe. Trafiają do jednostek wojskowych rozmieszczonych w różnych częściach Polski.

W ostatnich miesiącach do Polski przybyły kolejne oddziały wojsk amerykańskich, co spowodowało utworzenie nowych baz wojskowych, a tym samym wzrost wolumenów obsługiwanych przez nas zamówień dla armii. Obsługa trzech grup produktowych w ramach jednego środka transportu i dostawy w różne części Polski, wymaga od nas przygotowania odpowiedniej floty oraz elastyczności. Posiadamy niezbędne zaplecze logistyczne i wspaniały, zaangażowany zespół pracowników, dzięki czemu jesteśmy gotowi na takie i kolejne wyzwania. Frigo Logistics z dumą służy pomocą w tak ważnym czasie dla strategicznych dostaw podstawowych i niezbędnych produktów spożywczych Kristof Verbruggen, Prezes Zarządu Frigo Logistics

Współpraca odbywa się za sprawą nawiązanej umowy z firmą Theodor Wille Intertrade (TWI), która odpowiada za dostawy żywności do jednostek wojsk USA w różnych częściach świata.

Frigo Logistics obsługuje wszystkie bazy wojska amerykańskich stacjonujące w Polsce oraz dostarcza produkty do baz w krajach takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Niemcy, Węgry.