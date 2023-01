Farmacja – w tej branży liczy się bezpieczeństwo, terminowość i rzetelność. Półtora roku temu Frigo Logistics weszło na rynek usług transportu produktów farmaceutycznych, a teraz podsumowuje ten czas. Zdradza, jakie wymogi formalne należało spełnić, by rozpocząć ten rodzaj działalności i mówi o swoich dokonaniach. Deklaruje też gotowość do podejmowania nowych zleceń oraz chęć rozszerzenia swojej obecności na kolejne, międzynarodowe rynki.

Frigo Logistics podsumowuje działalność w zakresie transportu produktów farmaceutycznych

Rynek farmaceutyków w Polsce

Wartość rynku farmaceutycznego w Polsce w 2020 roku miała wynieść 37,2 mld zł (wg firmy IQVIA), gdzie jeszcze rok wcześniej miało to być 35,9 mld zł (wg PEX PharmaSequence). Rozwój biznesu przyspieszyła pandemia, kiedy to konieczne stało się m.in. przewożenie na większą skalę leków, produktów medycznych czy szczepionek – również między krajami. Pociągnęło to za sobą zwiększone zapotrzebowanie na usługi zaufanych partnerów logistycznych w tym zakresie. M.in. właśnie tym była spowodowana decyzja Frigo Logistics, by poszerzyć portfolio świadczonych usług również o logistykę farmaceutyków.

Frigo Logistics – czyli polska spółka należąca do japońskiego koncernu Nichirei Logistics Group Inc. – to operator, który jest liderem w magazynowaniu i dystrybucji głęboko mrożonych produktów spożywczych, m.in. do topowych sieci handlowych. W wachlarzu usług firmy znajduje się jednak nie tylko obsługa logistyczna produktów spożywczych – mrożonych, dry, fresh oraz płynnych, ale również transport multimodalny. Od 2021 roku operator dystrybuuje także produkty farmaceutyczne.

Kwalifikacje do działania na rynku farmaceutyków

Aby rozpocząć działalność w tym obszarze, firma musiała zdobyć niezbędne certyfikacje, skompletować zespół ekspertów rozwijających z sukcesem nowy dział oraz pozyskać wykwalifikowanych i przeszkolonych przewoźników.

– Przygotowanie firmy logistycznej do pracy z produktami farmaceutycznymi to bardzo wymagający proces. Na początku niezbędne było zdobycie Certyfikacji Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Dopiero po tym mogliśmy starać się o pozyskanie klientów. Sam ten proces jest równie wymagający – opiera się na szczegółowych audytach i weryfikacji rzetelności, by mieć pewność, że dystrybutor spełnia wszystkie niezbędne wymogi i zachowuje wysokie standardy, jakie określają dystrybucję wyrobów medycznych – wyjaśnia Justyna Pietrzak, Business Development Manager działu Pharma we Frigo Logistics.

Po półtora roku obecności na rynku farmaceutycznym, firma zrealizowała dostawy produktów leczniczych i medycznych, jak np. leki, szczepionki czy suplementy diety – na terenie kraju (szczególnie centralnej Polski) ale również poza jego granicami. Frigo Logistics zrealizowało bowiem liczne dostawy na rynki europejskie, do takich krajów, jak Grecja, Rumunia, Bułgaria, Włochy czy Francja.

Odpowiednia flota samochodowa

Poprzez swoich partnerów, Frigo Logistics dysponuje flotą aut w pełni dostosowaną do wymaganych warunków przewożenia produktów farmaceutycznych. Pozwala to na bezpieczny transport wyrobów medycznych, aktywnych składników farmaceutycznych, a także gotowych suplementów diety. Transporty realizowane są zgodnie z wymogami dla poszczególnych produktów i substancji – zdradza Justyna Pietrzak, Business Development Manager działu Pharma we Frigo Logistics.

Frigo Logistics zapowiada dalszy rozwój usług, bo widzi, że mimo wymagających warunków gospodarczych i geopolitycznych, zapotrzebowanie na usługi rzetelnych operatorów jest niezmiennie duże.

– Jak w każdej branży, musimy liczyć się z inflacją i jej skutkami. Sektor transportu od lat zmaga się także z niedoborami pracowników. Na szczęście jesteśmy dobrze przygotowani na te wyzwania. Mamy wykwalifikowany zespół, flotę i umiejętności, dlatego stawiamy przed sobą ambitne cele, do których należy zwiększenie liczby realizowanych transportów i oczywiście pozyskanie nowych klientów – podsumowuje Justyna Pietrzak, Business Development Manager działu Pharma we Frigo Logistics, deklarując tym samym gotowość Frigo Logistics do podejmowania nowych zleceń – zarówno stałych, jak i doraźnych.