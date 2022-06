Frigo Logistics powiększa flotę i potrzebuje więcej kierowców

Data: 09-06-2022, 11:49

Frigo Logistics planuje m.in. doposażenie własnego parku aut oraz zatrudnienie dodatkowych kilkudziesięciu kierowców – w ramach przejętej niemal rok temu spółki transportowej ARMIR. Pozwoli to odpowiedzieć na poszerzane portfolio klientów oraz zwiększone zapotrzebowanie na wykonywane usługi.

Frigo Logistics powiększa flotę i potrzebuje więcej kierowców /fot. mat.pras

Frigo Logistics obsługuje siedem sieci handlowych

Frigo Logistics, operator logistyczny dla produktów mrożonych, stale zwiększa swój zasięg i wchodzi w nowe sektory rynku. Firma obecnie obsługuje na wyłączność siedem sieci handlowych działających na polskim rynku oraz grupę około sześćdziesięciu producentów oferujących artykuły spożywcze. Operator dostarcza produkty wymagające kontrolowanych temperatur do ponad 4500 punktów w całej Polsce.

Na umocnienie swojej pozycji na rynku, Frigo Logistics pozwoliło m.in. przejęcie w 2021 r. spółki ARMIR, która świadczy usługi transportowe i magazynowe. Teraz, by jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby zwiększającego się grona klientów, firma stawia na doposażenie swojej floty i zatrudnienie pracowników do ich obsady, co przełoży się na podwojenie zatrudnienia. Frigo Logistics przyznaje, że jej obecne zapotrzebowanie obejmuje 50 sztuk ciągników oraz naczep i taką samą liczbę kierowców.

– Nieustanne zwiększanie udziałów na rynku byłoby niemożliwe bez dostępnej floty. Wcześniej, jako Frigo Logistics, w zakresie transportu korzystaliśmy wyłącznie z usług podwykonawców. Zmieniło się to w ubiegłym roku, kiedy zakupiliśmy firmę transportową ARMIR. Za sprawą przejęcia spółki weszliśmy w posiadanie ok. 50 samochodów. Teraz skupiamy się na tym, by doposażyć spółkę w następne jednostki i zatrudnić kolejnych kierowców – mówi Krzysztof Pawlik, Dyrektor Transportu we Frigo Logistics.

Trudna sytuacja branży logistycznej

Z uwagi na pandemię oraz toczącą się wojnę w Ukrainie, sytuacja branży transportowej w ostatnich latach jest szczególnie trudna. Najpierw zamknięcie granic z uwagi na Covid-19, przestoje w fabrykach, przerwanie łańcuchów dostaw oraz opóźnienia w dostarczeniu potrzebnych do produkcji – m.in. w motoryzacji – komponentów, teraz odpływ pracowników zza wschodniej granicy. Analiza „Transport Inteligence” wskazała, że już w 2021 r. europejski sektor transportu drogowego odnotował niedobór niemalże 400 tys. kierowców. W tym roku deficyt może być jeszcze większy.