Frigo Logistics uruchamia sorter do produktów głęboko mrożonych

Frigo Logistics uruchomiła w centrum dystrybucyjnym w Radomsku sorter do kompletacji produktów głęboko mrożonych. Nowa inwestycja to pierwsze tak zaawansowane technologicznie rozwiązanie z zakresu automatyki magazynowej na polskim rynku, pozwalające na kompletację w temperaturze -20 st. C.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 30-09-2021, 15:18

Frigo Logistics uruchamia sorter do produktów głęboko mrożonych

Sorter powstał w dedykowanej, nowo wybudowanej hali o powierzchni 2000 m2. Inwestycja znacząco usprawni proces kompletacji dla klientów, w szczególności sieci handlowych Carrefour i Auchan, obsługiwanych w modelu cross-dock, tj. bez magazynowania. Produkty dostarczane do magazynu są sortowane do poszczególnych sklepów i dystrybuowane do nich tego samego dnia.

Wydajność 2500 kartonów na godzinę

Układ sortowania działa w oparciu o zaawansowane rozwiązania technologiczne. System identyfikacji produktów pozwala na właściwy odczyt kodu kreskowego umieszczonego w dowolnym miejscu na pięciu płaszczyznach kartonów będących w ruchu. Zastosowane rozwiązanie pick by light daje możliwość obsługi kilku sklepów z jednej zsuwni. Wydajność produkcyjna instalacji to sortowanie 2500 kartonów na godzinę. Obsługa sortera jest intuicyjna i przede wszystkim bezpieczna dla operatorów.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po pomyślnych testach, sorter działa na optymalnej wydajności. Inwestycja znacząco przyspiesza przygotowanie wysyłki do poszczególnych sklepów. Proces sortowania zapewnia najwyższą jakość obsługi naszych klientów. Gwarantuje również zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, co jest dla nas bardzo ważne – mówi Jarosław Kołodziejski, Dyrektor Operacyjny we Frigo Logistics.

Operator logistyczny kładzie szczególny nacisk na nieustanne usprawnianie łańcucha dostaw. Inwestycja w pierwszy tego typu w Polsce sorter dla produktów głęboko mrożonych to kolejny krok na drodze do rozwoju firmy i odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych.