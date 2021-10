Frigo Logistics z przeznacza 100 mln zł na inwestycje

Operator produktów mrożonych inwestuje w nowe centra dystrybucyjne, fotowoltaikę i flotę elektryczną), których kwota ma oscylować wokół 100 mln zł. Firma planuje też ekspansję na nowe rynki.

Data: 15-10-2021, 10:24

Frigo Logistics składuje i dostarcza produkty mrożone do ponad 3,5 tys. punktów w Polsce/fot. mat. pras.

Nowe centra dystrybucyjne i flota elektryczna w Frigo Logistics

Jak mówi Kris Verbruggen, prezes firmy – najbliższe 2-3 lata wiążą się z nowymi, dużymi inwestycjami (m.in. w nowe centra dystrybucyjne, fotowoltaikę i flotę elektryczną), których kwota ma oscylować wokół 100 mln zł. Firma planuje też ekspansję na nowe rynki.

– Ostatnie miesiące były we Frigo Logistics szczególnie intensywne. Stale się rozwijamy i wzmacniamy naszą pozycję na rynku, m.in. poprzez poszerzanie portfolio o produkty świeże, rozmrażane czy farmaceutyki, ale także planowane przejęcie firmy logistycznej Armir z Mysłowic, która posiada flotę ok. 60 pojazdów oraz generuje ok. 60 mln zł przychodów rocznie. W tym roku ważną inwestycją Frigo Logistics było również uruchomienie pierwszego w Polsce, zautomatyzowanego sortera produktów mrożonych. Podjęte działania mają zwiększyć w tym roku przychód firmy nawet do 140 mln zł, ze 122,6 mln zł w roku poprzednim – mówi Prezes Zarządu Frigo Logistics, Kristof Verbruggen.

Planowana w Żninie farma o mocy 1000 kW oraz inwestycja we flotę elektryczną mają zapewnić firmie samowystarczalność energetyczną i umożliwić ograniczenie kosztów. Frigo Logistics planuje także m.in. budowę centrum przeładunkowego pod Warszawą, ale również w Trójmieście, Białymstoku czy Rzeszowie.