Biznes i technologie

FRSiH 2022: Ciągłe zmiany wymuszają na biznesie szybkie decyzje

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 07-11-2022, 16:42

Jak można się przygotować na zmianę? Zmiana i niepewność to słowa, które ostatnio wybrzmiewają wszędzie. Częste zmiany wymuszają na biznesie szybkie decyzje z małym marginesem na błąd. To co można zrobić, to nauczyć się podejmować szybko decyzje w oparciu o dane, technologie i cyfryzację a także o aspekt ludzki. Musimy pamiętać, że organizacje są zbudowane przez ludzi - mówił Krzysztof Ślęczka, CG&S Clients Cluster Lead Accenture w Polsce, podczas debaty pt. Zarządzanie firmą FMCG w dobie zmieniającego się świata.

