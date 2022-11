Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa. Zapraszamy na debaty.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu w 2021 roku. Fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to największa konferencja poświęcona sektorowi spożywczemu, handlowemu i HoReCa w Polsce. Wydarzenie odbywa się z udziałem najważniejszych producentów, dostawców i liderów rynku handlowego, a także przedstawicieli rządu i organizacji branżowych. Rozmawiamy wspólnie o rewolucji i zmianach, których wszyscy jesteśmy świadkami.

Przedstawiamy tematykę kilku wybranych debat:

7 listopada 2022 • 09:00-11:00

Tematyka

Scenariusze dla polskiej branży spożywczej na czas zawirowań geopolitycznych

Rynkowe konsekwencje drożejących surowców i wojny po sąsiedzku

Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich: czyli rozwój w cieniu inflacji

Kryzys to nie tylko wyzwania, ale także możliwości

Sesja odbędzie się 7 listopada w godzinach 11.30-13.00.

Tematyka debaty:

- Polska nowym spichlerzem Europy

- Wyzwania i realne szanse dla polskiego eksportu żywności

- Wojna w Ukrainie wpływa na globalny rynek żywności – co to zmienia dla polskich eksporterów?

- Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży – co zmieniła pandemia?

Sesja odbędzie się 7 listopada w godzinach 11:30-13:00

Tematyka

Ekoprodukcja, zero waste, zrównoważone opakowanie, zakupy z drugiej ręki – czyli cyrkularne trendy

Zielone zasady myślenia o produkcji i dystrybucji

Projektowanie opakowań na miarę zielonej rewolucji

Nowe technologie i sztuczna inteligencja w służbie gospodarki odpadami

Dyrektywa plasitkowa, system kaucyjny, odpowiedzialność producenta – uwarunkowania prawne i podatkowe

7 listopada 2022 • 13:30-15:00

Tematyka

System kaucyjny – elastyczny i skuteczny. Kogo warto naśladować, na czyich błędach się uczyć?

Jak mądrze redukować ślad opakowaniowy?

Case study, dobre praktyki

8 listopada 2022 • 09:30-11:00

Tematyka

Czym żyje branża: system kaucyjny, kryzys energetyczny, presja płacowa

Czas wyzwań, czas możliwości: handel zawsze otwarty na zmiany

Wygodny konsument w czasach inflacyjnego tornado

Dwa miliony nowych konsumentów i pracowników

Franczyza: nowe uregulowania prawne i biznesowe

Forum Rynku Spożywczego i Handlu: Jakie nurty tematyczne?

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.