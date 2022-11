Opakowania odgrywają bardzo ważną rolę w całym łańcuchu wartości i ich rola w przyszłości będzie rosła - mówiła Sylwia Jurys, Head of Market Area Nordics Poland Ukraine w SIG Combibloc podczas debaty „Fabryka 4.0 - zautomatyzowana, zrobotyzowana, cyfrowa, ekologiczna”, która odbyła się w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 w Warszawie.

Sylwia Jurys, Head of Market Area Nordics Poland Ukraine w SIG Combibloc. Fot. PTWP

FRSiH 2022: Zrównoważony rozwój biznesowym imperatywem

- Zrównoważony rozwój stał się w ostatnich latach biznesowym imperatywem i przedsiębiorcy stoją przed realnym wyzwaniem ograniczania wpływu, jaki wywierają na środowisko – ocenia Sylwia Jurys, Head of Market Area Nordics Poland Ukraine w SIG Combibloc.

- Jednym z najistotniejszych elementów w dążeniu do ograniczania negatywnego wpływu działalności firm na środowisko jest zmniejszanie emisji dwutlenku węgla. Aby to osiągnąć, muszą one wprowadzić plan optymalizacji i usprawnień, by technologia generowała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Opakowania kartonowe do płynnej żywności, składające się w co najmniej 75 proc. z surowców odnawialnych, czyli celulozy, generują niski ślad węglowy. Aby opakowanie tego typu gwarantowało bezpieczeństwo produktowi, chroniło przed światłem, transmisją tlenu, zapewniało długi termin przydatności do spożycia, musi zawierać warstwę barierową - mówi Sylwia Jurys.

FRSiH: W którą stronę zmierza rynek opakowań?

Jak wyjaśnia, w tradycyjnej formie pakowania są to aluminium i polimery.

- Wiele lat temu udało nam się z tej warstwy barierowej wyeliminować aluminium, czyli pozbyliśmy się jednego surowca kopalnego. Dzięki temu zredukowaliśmy ślad węglowy opakowania o 23 proc. Poszliśmy o krok dalej. Stworzyliśmy rodzinę opakowań, w których zamieniliśmy polimery pochodzenia kopalnego na polimery pochodzenia roślinnego. Mają one niższy ślad węglowy o blisko 60 proc. Jest to kierunek, w którym będzie zmierzał rynek opakowań – podkreśla Sylwia Jurys.